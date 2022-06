La ex de Gerard Piqué se suma a la polémica y estrena su propia docuserie

Aunque nadie podía llegar a imaginarlo, Shakira y Gerard Piqué han decidido poner punto final a su relación. Hace unos días empezaron a aflorar los rumores sobre una posible infidelidad por parte del jugador del FC Barcelona hacia la colombiana, algo que se fue intensificando, dando lugar a un comunicado en el que la intérprete de Waka Waka confirmaba lo que ya era un secreto a voces.

Desde ese momento, muchos han sido los allegados a ambas partes que se han hecho eco de las primeras impresiones y de los detalles de este distanciamiento en diversos medios de comunicación. Pero lo que probablemente el catalán no esperaba era que saliera a la palestra una persona de su pasado. Esta no es otra que Núria Tomás. La que fuera pareja del defensa culé antes de dar comienzo a su romance con la cantante ha roto su silencio para hablar largo y tendido sobre cómo fue su relación con Piqué y cómo cambió su vida el hecho de pasar a formar parte del foco televisivo.

El testimonio de la protagonista en cuestión ya ha salido a la luz a través de su página web, aunque por el momento, tan solo podrán acceder a él aquellas personas que paguen por el contenido: “Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie”, comenzaba explicando en un tráiler que no ha dejado indiferente a nadie. Pero su relato inicial no ha quedado ahí, y también ha hecho hincapié en cómo fue el inicio de su historia romántica con el también conocido como Geri: “Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí, y ahí empecé a ser otra”, sentenciaba, dejando entrever que el noviazgo con el deportista había supuesto en su vida un antes y un después que no se sabe si es del todo positivo: “Apareció un amigo mío en mi vida, que hasta entonces había sido mi amigo, y nos convertimos en pareja (…) Historias hay miles, y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento. Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena”, zanjaba, creando así la máxima expectación sobre una producción que ya ha acaparado todas las miradas.

Así es Núria Tomás, el “primer amor” de Piqué

De momento, poco es lo que se sabe sobre la chica que conquistó el corazón de Gerard Piqué antes de que lo hiciera Shakira. Esta catalana adquirió la fama a raíz de su noviazgo con el futbolista, aunque ya pertenecía a una familia acomodada en la que su padre es el dueño de una conocida empresa de embutidos, Enrique Tomás.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Núria Tomás (@nuria_tomas)

Para encasillar su relación con el deportista en el tiempo hace faltar volver al 2010, cuando ambos protagonizaron un joven romance a los 20 años antes de que el catalán quedara prendado por Shakira durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.