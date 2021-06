Nuria Roca desvela el motivo por el que ha sido ingresada

Después de la tormenta llega la calma. Nuria Roca anunció este sábado que había sido ingresada después de encontrarse indispuesta durante unos días. “Buenos días. Esta semana ha sido un tanto complicada… la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba, pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana…”, explicó a través de las redes sociales, donde también publicó una fotografía en la que aparecía en el hospital con una vía puesta. Por fin han llegado las buenas noticias. La presentadora de televisión ha recibido el alta y se encuentra en la tranquilidad de su hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

“Buenos días a todos y mil millones de gracias por los mensajes. La verdad es que con la foto del hospital lo único que quería era agradecer al equipo del teatro su entrega y al público su incondicionalidad, pero quizá parecía más alarmante que otra cosa”, ha comenzado explicando en una publicación de su cuenta de Instagram. Después, la colaboradora de ‘El Hormiguero’, ha desvelado el verdadero motivo por el que ha tenido que permanecer ingresada unas horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

“Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad… es más, creo que hoy me iré a comer una paella, que eso seguro que me recupera ¡Gracias!”, ha contado. Además, ha publicado unas fotografías en las que aparece sonriente con un vestido largo muy veraniego desde el jardín de su casa.

Nuria Roca ha tenido que cancelar sus compromisos profesionales hasta que se recupere de la dolencia que padece. “Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife. Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión con Antonio San Juan y conmigo”, dijo cuando anunció que tuvo un percance de salud. Fue precisamente su compañera de función, quien quiso mandarle un cálido mensaje. “Mi reina no tienes que disculparte de nada. Somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria, solo deseo que te mejores”, expresó la intérprete que dio vida a Estela Reynolds en ‘La que se avecina’.

Después de recibir numerosas muestras de cariño, la mujer de Juan del Val quiso también dedicar unas palabras a parte del equipo con el que trabaja en el teatro. “En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión. Aprovecho para dar las gracias a mi gran director, Félix Sabroso por tenerme presente todo el rato y quererme. A Vanessa por estar siempre al pie del cañón y por tanto cariño, a Ayoset y al equipo de Acelera Producciones por vuestra entrega y amor… ¡sois los mejores!”, dijo Nuria Roca.