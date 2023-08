La nueva casa de Brad Pitt está tan cerca de la de Angelina Jolie que puede verla desde el patio

A Brad Pitt se le atribuye un importante e imponente imperio inmobiliario. Ya desde sus tiempos junto a Angelina Jolie fue invirtiendo en ladrillo y sacando buenos réditos. Lo que no se podía esperar es que una de sus últimas adquisiciones fuera a unir de nuevo al ex matrimonio después de años de ardua lucha en los tribunales. La razón es que el atractivo actor se ha comprado una casa en Los Ángeles que está muy cerca de la de su ex mujer, tanto es así que puede ver la de Jolie a través de su patio trasero, tal y como demuestra el vídeo que encabeza esta noticia.

La vivienda en cuestión es una majestuosa residencia ubicada en Los Feliz, uno de los mejores vecindarios de la ciudad californiana. El nombre de la casa es Steel House y fue construida por el arquitecto Neil A. Johnson, quien siguió la estética habitual de los años 60 en Estados Unidos. Esto es, una decoración Mid Century en la que priman el mobiliario sencillo y muy funcional, la naturalidad y que huye de estampados y colores potentes.

La espectacular casa adquirida por Brad Pitt parece una fortaleza ya que está rodeada de una frondosa vegetación. Cabe destacar que se compone de dos plantas construidas sobre más de 2.000 metros de parcela. Solo con ver algunas de las estancias de la vivienda queda claro que el intérprete es todo un amante de la arquitectura y del diseño.

Casa de Angelina en Los Ángeles

Se desconoce si Brad Pitt tiene planes de residir en esta casa largas temporadas, pero es chocante que haya adquirido una casa que es prácticamente contigua a la de su ex mujer, con quien no se puede ni ver. No es difícil imaginar que a Angelina Jolie no le ha hecho demasiada gracia esta situación. La intérprete de Tomb Raider se compró esta lujosa residencia en el año 2017, para vivir junto a los hijos que tuvo con Brad, tranquila y sin sobresaltos. Si no quería caldo, ahora tiene dos tazas.

La morada de Angelina Jolie en Los Feliz tampoco se queda atrás en lo que a lujos se refiere. Cuenta con seis habitaciones, diez cuartos de baño, gimnasio personalizado, porche para tomar el sol, piscina decorada con motivos arquitectónicos, etcétera.

La ex pareja, conocida como Brangelina, ha sido noticia de nuevo a raíz de un nuevo tatuaje que se ha hecho Angelina Jolie. La estrella de Hollywood ha recurrido al tatuador Mr K, que trabaja en el centro de tatuajes de celebs Bang Bang en la ciudad de Nueva York, para dibujarse en sus dedos corazón una frase pixelada. Los fans han empezado a ser sus quinielas y muchos piensan que es una especie de corte mangas dedicado a Brad Pitt.