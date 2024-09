Norma Duval y Jimmy Giménez-Arnau: de su mítico ‘zapatazo’ a la reacción de ella a su muerte

La crónica social de nuestro país está de luto tras conocerse la muerte de Jimmy Giménez-Arnau, periodista y personalidad televisiva que protagonizó un sinfín de momentos icónicos delante de las cámaras. Uno de los más memorables fue el que ocurrió en 1993 en el programa Protagonistas, un matinal radiofónico de Onda Cero dirigido y presentado por Luis del Olmo. Aquel día, Normal Duval fue la invitada del formato y durante la emisión tuvo una fuerte discusión con el recién fallecido que finalizó con la vedette lanzando en riguroso directo uno de los zapatos de salón que llevaba al colaborador.

En aquel momento hacía un año que Norma Duval se había casado con Marc Ostarcevic, aunque su relación había comenzado diez años antes. Jimmy habló de su romance de una manera que no sentó del todo bien a la catalana, y fue entonces cuando estalló el incidente mencionado.

Norma Duval lanzando un zapato a Jimmy Giménez- Arnau en Onda Cero. (Foto: Mediaset)

«Se ha hinchado a decir cosas de mí que son mentiras, que son hirientes. Diciendo que mi marido es un deportista viejo, que el baloncesto es un deporte de cárcel y que yo estoy gorda… ¡Te he dicho que te voy a partir la cara hoy antes de irme!», decía Norma ante los micrófonos del programa. El periodista, en su defensa, le respondía que era «la imagen del Partido Popular» y en ese momento fue cuando la vedette se levantó y provocó la escena que muchos consideran que forma parte de la historia de la radio española. «Eres un sinvergüenza y no tienes derecho a estar sentado en este programa», sentenciaba.

La reacción a su muerte

Han pasado más de tres décadas desde este momento y ahora Norma Duval ha tenido que pronunciarse a la muerte de Jimmy Giménez-Arnau. La vedette acudió horas después de conocerse el fallecimiento del periodista a la fiesta del 80º aniversario de la revista ¡Hola! y al ser preguntada por su pérdida ha preferido reaccionar de una manera correcta: «Que descanse en paz».

Norma Duval en el 80º aniversario de la revista ¡Hola! (Foto: Gtres)

Los reporteros aprovecharon su interacción con la prensa para recordarle el encontronazo que vivió junto a Giménez-Arnau en Onda Cero y Norma, sin querer entrar en mayores detalles, insistía en sus primeras palabras: «Que descanse en paz. Gracias».

La enemistad de Jimmy y Norma Duval

Siempre se ha dicho que la enemistad de Jimmy Giménez-Arnau y Norma Duval no se suavizó con los años, pero la visita del periodista al programa Mi casa es la tuya lo confirmó. El colaborador de televisión habló sobre el sonado ‘zapatazo’ que recibió por parte de la vedette y se mostró muy tajante a la hora de pronunciarse sobre su relación. «Fue todo muy ridículo. Tiró un zapato y salió volando, rozando a Tip (de Tip y Coll) y el segundo le dio a Coll. Dijo que había insultado a su marido, pero lo hizo para que al día siguiente apareciese en todas las portadas», explicó.

Jimmy Giménez-Arnau en el programa ‘Mi casa es la tuya’. (Foto: Mediaset)

Según contó Giménez-Arnau, Norma le pidió disculpas después de lo sucedido, pero él mismo reconoció que no las aceptó. La relación no mejoró con el tiempo, pero era algo que no le preocupaba: «Me importa tres cojo*** y yo a ella. A veces ha venido en plan simpática, pero a mí me da igual», reconocía.