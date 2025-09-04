La decisión de Pablo Garna, el influencer católico que cuenta con más de 600.000 seguidores, de entrar en el seminario para ser sacerdote, ha causado un gran revuelo. Minutos después de que comunicara su nuevo rumbo en la vida «para ser santo», las reacciones no se hicieron esperar entre los creadores de contenidos que le han seguido en estos últimos cuatro años. De entre todos los comentarios, hay uno que llama especialmente la atención: el de un familiar de Felipe VI.

La conexión de Pablo Garna y un familiar de Felipe VI

Claudia Osborne, Tomás Páramo, Ignacio Ayllón, Sofía Ellar, Fernando Andina o Carlos Baute son algunos de los rostros conocidos que han comentado el vídeo más visto hasta la fecha de Pablo Garna. Todos ellos han aplaudido su decisión de dejar las redes -y su exitosa vida como creador de contenidos y todo lo que ello conlleva-, para entrar en el seminario.

Sin embargo, hay un mensaje que ha sido muy inesperado: el de Beltrán Lozano, primo de Felipe VI -que también es influencer-. El joven, que mantiene una relación sentimental desde hace años con Daniela Svedin, la hija de Luis Figo, ha sido uno de los rostros públicos que se han sumado a esta oleada de reacciones.

Mientras que muchas de las palabras que ha recibido son más cordiales al no conocer al influencer de Granada personalmente, el primo del Rey de España ha sido mucho más cercano y directo. Una prueba que demuestra que Beltrán forma parte de su círculo de amigos más íntimos. «Te admiro mucho hermanito. Qué corazón más grande tienes», ha el mensaje del familiar de Felipe VI, con el que da cuenta que mantiene una estrecha relación con Garna.

La ‘llamada’ de Pablo Garna

Desde hace cuatro años, este joven andaluz ha dedicado parte de su tiempo a redes sociales. Aprovechando su influencia en el universo 2.0, decidió evangelizar en su comunidad y acercar a Cristo a los jóvenes desde su experiencia. Aunque era habitual verle en eventos o de fiesta, cuando regresaba a su casa, siempre hacía parada para saludar a Jesús, expuesto de manera perpetua en Parroquia de San Germán, en el centro de Madrid. Una forma de vivir con coherencia que aprendió gracias a Hakuna, el movimiento religioso del que formaba parte.

A pesar de que nació en una familia católica y practicante, Garna ha contado que el detonante de su conversión vino motivado por su sed insaciable de Jesucristo y que fue entonces cuando se dio cuenta de la vocación a la que estaba llamado. «Cuando el Señor llama a la puerta, tampoco tienes mucha más opción. Esta llamada no es algo que uno busque, sino que Dios elige a quién llama. Quizás a los 30 -hace cinco años-, empecé a escuchar esa voz en el corazón, pero cuando Él me pensó, ya me pensó así», le ha confesado a Alberto Herrera.