Naty Abascal, rota de dolor en la capilla ardiente de Valentino

El mundo de la moda se prepara para darle el último adiós a Valentino Garavani por todo lo alto. El mítico modisto fallecía a los 93 años en su residencia de Roma (Italia), y numerosos rostros conocidos no han dudado en acercarse hasta la capilla ardiente instalada en la Piazza Mignanelli, frente al Palazzo Valentino. Una de las que no ha dudado en viajar hasta allí para velar a su querido amigo es Naty Abascal, quien estaba muy unida al diseñador. Visiblemente afectada, y vestida de riguroso negro en señal de luto, Abascal lucía unas gafas de sol que le cubrían el rostro. La modelo ha llegado acompañada por su hijo, Rafael Medina, y también por Rosario Nadal, otra de las grandes musas que tuvo el italiano.

Naty Abascal. (Foto: Gtres)

De igual modo, también destaca la presencia de su inseparable socio, Giancarlo Giammetti, uno de los primeros en llegar. «Siempre amó Roma y su deseo era descansar aquí. Gracias por el amor infinito y el apoyo que estamos recibiendo, no esperábamos tanto», confesaba ante los medios. Una despedida con todos los honores, según se ha encargado de destacar Roberto Gualtieri, alcalde de Roma: «Tenía una personalidad destacada en la moda, pero también en el arte. La ciudad deberá recordarlo como merece, le estamos inmensamente agradecidos». El funeral tiene previsto celebrarse este próximo viernes a las 11:00 horas en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en la Piazza della Repubblica.

Naty Abascal y su hijo Rafael Medina. (Foto: Gtres)

La gran amistad entre Naty Abascal y Valentino Garavani

Desde que se conociesen en 1965, cuando ambos coincidieron durante una cena celebrada por la revista Status, Valentino y Naty Abascal se volvían completamente inseparables. Tanto es así, que ella ha sido una de sus grandes musas y su amistad ha perdurado a lo largo del tiempo. De hecho, hemos podido verles compartiendo grandes momentos, y Abascal ha lucido los diseños del italiano en multitud de eventos. Por ejemplo, en las Semanas de la Moda de Milán y París.

Naty Abascal, Rafael Medina y Rosario Nadal. (Foto: Gtres)

Así, la modelo ha lamentado mucho su pérdida, tal y como compartía públicamente en sus redes sociales. «Hoy el corazón pesa más que nunca. Querido Valentino, se va un genio irrepetible», rezaba el emotivo comunicado. «Gracias por tantos años de amistad, de conversaciones, de risa, de complicidad y de amor compartido. Gracias por haber elevado la moda a la categoría de arte eterno», detallaba Naty. De igual modo, ella tampoco dudaba en subrayar que siempre «ha admirado su obra, ha respetado su arte» y ha «celebrado cada una de sus creaciones, hechas con pasión, rigor y elegancia».