Nacho Palau ha reaparecido en ¡De viernes! para hablar sobre su relación con Miguel Bosé, con el que retomó el contacto el pasado verano. Sabido es que, durante años, el escultor y el cantante -que tienen 4 hijos en común-, han tenido altibajos. De hecho, el ex concursante de Supervivientes, tras un tiempo silenciado en los medios, decidió contar algunos detalles desconocidos de su historia con el intérprete de Como un lobo durante su paso por los Cayos Cochinos. Aunque Palau a veces ha hablado con cierta inquina hacia el artista -al que le ha guardado mucho rencor por su pasado en común-, ahora ha sorprendido al destapar que han tenido un acercamiento tras años de litigio.

La relación actual de Miguel Bosé y Nacho Palau

Durante dos décadas, Miguel Bosé y Nacho Palau fueron una de las parejas más perseguidas por los medios del papel couché. A finales de los 90 coincidieron por primera vez en un local de ocio nocturno en Valencia y, aunque trataron de ser discretos con su idilio, lo cierto es que la llegada al mundo de sus cuatro hijos en 2011 por gestación subrogada, fue la confirmación de que tenían planes de futuro juntos. Sin embargo, siete años después, decidieron tomar caminos sentimentales por separado tras una larga crisis que no pudieron superar.

Miguel Bosé y Nacho Palau cuando eran pareja. (Foto: Gtres)

Actualmente, cada uno vive con dos de sus hijos -Diego y Tadeo con Bosé en México e Ivo y Telmo en Valencia con Palau- y, aunque en un comienzo fue complicada la gestión, este verano el intérprete de Amante bandido sorprendió al ser fotografiado con sus cuatro hijos durante sus vacaciones en Mallorca.

Sobre ello se ha pronunciado ahora el escultor, que ha desvelado que ha tenido un acercamiento con el padre de sus hijos, al que no ha dejado en buen lugar en algunas ocasiones y con el que ha sido muy crítico. «A finales de curso, uno de mis hijos se quejaba de dolor de rodilla. Lo llevamos al pediatra y estando en Mallorca con él la cosa se complica. Entonces me llama Miguel y me dice que el niño se siente mal y que se lo lleva a hacerle unas pruebas», ha explicado el ex concursante de Supervivientes sobre su reencuentro con Bosé, del que ha dicho que estuvo muy pendiente de él cuando estuvo inmerso en su tratamiento contra el cáncer.

Nacho Palau y Miguel Bosé cuando estaban juntos. (Foto: Gtres)

Debido al problema de salud de su vástago, el cantante decidió descolgar el teléfono y llamar a Palau, que se quedó en shock al ver el nombre de su ex en su móvil. «Me llama normal, con buen tono, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Me cuenta qué es lo que pasa, que me ponga en contacto con la clínica, me facilita todo. Después de dos años lo primero es susto, el oírlo como si no pasara nada, muchas emociones. Después del programa que hice con unas declaraciones duras no lo esperaba. Todo ha quedado en eso, después de la operación, que ha salido muy bien, la cosa se queda ahí y en principio así va a ser».

Sin embargo, aunque mantienen el contacto por sus hijos, el escultor ha negado que exista -ni que vaya a existir-algo entre ellos: «No me fio, ya no hay nada, hay un dolor y un trauma que tengo. Mi intención no es jugar con la ambigüedad, me ha revuelto. Es el padre de mis hijos, pero como hombre no. Miguel en esto ha estado desde el minuto uno, pero aún así no me engaña».