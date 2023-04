Nacho Palau y Cristian Villeda: ¿Ruptura definitiva?

Fue el pasado mes de octubre cuando una conocida revista en nuestro país, llevó a su portada la ruptura de Nacho Palau (51) y su hasta entonces pareja, Cristian Villela (52), debido a reiteradas discusiones y a la tensión que el escultor tenía con su familia. Pero nada más lejos de la realidad. Apenas unas horas después de ver la luz la publicación, la que fuera pareja sentimental de Miguel Bosé (67) desmintió la noticia a través de sus redes sociales. Concretamente, lo hizo a golpe de story primero compartiendo una noticia de Diez Minutos donde se aseguraba que seguían juntos y después, con un vídeo de ambos en el coche. «Hoy cuarta sesión de quimio y primera sesión de radio. Vamos guachito, lo estás haciendo genial», se oía decir a Cristian.

Pero la situación podría haber dado de nuevo un giro de 180 º. Y es que según publica este sábado El Español, la relación de Cristian y Nacho Palau, «se ha roto», ahora sí, definitivamente. Serían el desgaste y sobre todo «la escasez de tiempo juntos», los motivos principales y determinantes de «este quiebre sentimental» al que habrían llegado de mutuo acuerdo, según el citado medio, hace algunas semanas, tras el regreso de Cristian a España procedente de un viaje.

Por el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto de la noticia. Sin embargo, llama profundamente la atención que Nacho haya dejado de seguir a Villela en sus redes sociales. No así Cristian al escultor, que se encuentra en Bali y habrá que ver si entre sus planes está o no volver a la residencia que hasta el momento compartía con Palau en el pueblo valenciano de Chelva.

Nacho Palau y Cristian se conocieron, tal y como desveló el ex de Miguel Bosé en Honduras, «en una fiesta de una amiga en común en 2013». El suyo fue el primer romance que Nacho hizo público tras su relación con el cantante de Aire Soy o Como un lobo. «Es la primera vez que salgo del armario en televisión», expresó. Y lo cierto es que desde que se conociera su relación, ambos se habían fundido en halagos, sobre todo cuando a Nacho le diagnosticaron un cáncer de pulmón nada más pisar suelo español, a su regreso del reality de Telecinco. «Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel. Un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y al que aprovecho, ya que estoy hablando delante de algunas personas que me estarán oyendo, darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por lo que está haciendo por mí y mi familia», confesó el valenciano.

Sea como fuere, la noticia de su ruptura llega apenas unos días después de que Miguel Bosé se pronunciara precisamente al respecto de cómo se llevan sus hijos en común con Nacho, con Cristian, en una entrevista con Mercedes Milá (72) en Milá vs Milá, un espacio de Movistar+. «Le tengo mucho cariño, le deseo lo mejor. Tiene una pareja ahora fantástica. Agradezco que haya encontrado este amor porque se lo merece. Cristian es un chaval de oro. Mis hijos le adoran. Con Nacho siempre he tenido relación. Siempre nos hemos hablado, pero había muchas tiranteces porque él destapó toda esa cosa tan discreta que habíamos construido», dijo.