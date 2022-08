De Carmen Camí a Ainhoa Armentia: las otras mujeres en la vida de Iñaki Urdangarin, al detalle

El ex duque de Palma comenzaba el año de una manera totalmente inesperada. Pese a haber protagonizado 24 años de matrimonio con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin era fotografiado con una misteriosa chica rubia paseando por las playas de Biarritz. Esta no era otra que Ainhoa Armentia, con quien a día de hoy, el ya ex de la hija menor del Rey Juan Carlos disfruta de una relación sentimental que permanece en el ojo del huracán.

Aunque son muchos los años que ha pasado al lado de la hermana del Rey Felipe, ésta no ha sido la única conquista amorosa en la vida del exjugador de balonmano. Son otras las mujeres que, aunque no han cobrado tanta repercusión mediática como la de Vitoria, en algún momento sus nombres han sonado con fuerza al estar supuestamente vinculadas con Iñaki. Te decimos quiénes son.

En primer lugar, y en la década de los 90, todo apuntaba a que Urdangarin podría estar llevando una relación a dos bandas. Y es que, cuando se dio a conocer públicamente, y por medio del Rey emérito, su romance y posterior compromiso con la hermana de la Infanta Elena, hay una persona que no podía creer lo que estaba escuchando. Esta es Carmen Camí, la catalana con la que al parecer, el deportista mantenía una historia de amor mientras acababa de iniciar otra nueva con su todavía esposa. En cuestión de instantes, muchos fueron los medios de comunicación que se acercaron al domicilio de la tercera en discordia para conocer su reacción de primera mano, preguntas a las que ella respondió totalmente tranquila y quitando hierro al asunto. Ahora, Carmen goza de una vida plena y estable en la Ciudad Condal, habiéndose dado el “sí, quiero” con Javier Pellón y dando a luz a dos hijos.

Por otro lado, si hubo una polémica que envolvió a Urdangarin por completo fue la que tuvo lugar en 2013. En ese año, salieron a la luz unos mensajes comprometidos que dejaban en muy mal lugar al vasco. En ellos, el ex duque de Palma dedicaba una serie de emails subidos de tono a la esposa de un amigo suyo, haciéndose públicos a raíz de la investigación del caso Noós: “Hola, pedazo de mujer”, “Hola, ojos azules”, “El día ya lo tenemos pero el lugar no. ¿Triste, no?”, “Firma el duque empalmado”, “Dime cómo te viene el viernes para cenar y follar, que de follar no te libras”, eran algunas de las palabras que, por aquel entonces y entre el 2003 y el 2004, el yerno de la Reina Sofía escribió a una mujer de la que, aunque nunca se supo la identidad, sí que quedó constancia de que había sido novia de Iñaki en un pasado.

Por último, y antes de que Ainhoa Armentia llegara a la vida del ex de la Infanta Cristina para revolucionarla por completo, hubo otra chica que tenía todas las papeletas para ser la “culpable” de conquistar el escurridizo corazón de Iñaki. Esta no es otra que Miss Álava, Ania Montoya, a quienes algunos periodistas confundieron con Ainhoa Armentia durante el pasado mes de enero, dado que él ya había tenido un supuesto affaire con ella, como aseguraba Federico Jiménez Losantos en esRadio.