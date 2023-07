El papel cuché ha recibido la triste noticia de que Marta Chávarri ha fallecido a los 62 años de edad. Ha sido esta misma madrugada, entre las 5 y las 6 de la mañana cuando ha sido encontrada muerta en su domicilio de Madrid por su asistenta, quien rápidamente se ha puesto en contacto con una de sus hermanas, que llamó a los servicios de emergencia.

Marta Chávarri en una imagen de archivo / Gtres

La ex mujer de Alberto Cortina habría fallecido instantes antes de que hubieran llegado los servicios sanitarios, que no han podido hacer nada por su vida, información que ha dado a conocer Pronto. Tampoco se conocía ninguna patología previa que sufriese Chávarri y según indica el citado medio: «Podría ser necesario que se le tuviera que realizar una autopsia para determinar las causas de su fallecimiento».

Tras darse a conocer la tragedia, Paloma Barrientos se ha pronunciado al respecto ene l programa de radio Es la mañana de Federico: «No estaba en su mejor momento. Superó una depresión, y la última ocasión que la vimos fue en la boda de Álvaro con Isabelle Junot y su hijo Álvaro Falcó, y en la fiesta posterior».



Marta Chávarri en Madrid / Gtres

La muerte de la que fuera marquesa de Cubas ha llegado en un inesperado momento. Hace apenas un mes se había convertido en abuela, después de que su único hijo, Álvaro Falcó, diera la bienvenida a su hija Philippa, fruto de su matrimonio con Isabelle Junot. Fue en la primavera de 2022 cuando su primogénito se dio el ‘sí, quiero’ con Junot, motivo por el que Marta Chávarri saliera del ostracismo elegido por ella misma hace años.

Fernando Falcó y Marta Chávarri en una imagen de archivo / Gtres

Pese a haber sido una de las grandes protagonistas de la prensa rosa en los 90, tuvo que superar una lenta y dolorosa recuperación tras una grave accidente doméstico. En 2014 se rompió la mandíbula y tuvo que ser operada de un ojo. Después de esto, apenas se dejó ver. Este incidente la hizo caer en una fuerte depresión, aunque poco después reveló a Vanitatis que estaba «feliz y tranquila» con su vida. «Me dedico a pintar y a estar con la gente que quiero. He dejado de preocuparme por cosas que no son importantes para mí», añadió. Además, en 2020 tuvo que hacer frente a la muerte de su ex marido y padre de su primogénito, Fernando Falcó.

Marta, bisnieta del Conde de Romanones y sobrina de Natalia Figueroa, la mujer de Raphel, se convirtió con tan solo 22 años en marquesa al casarse con Fernando Falcó, en 1982. Fruto de su historia de amor nació Álvaro, que ha perdido a sus dos progenitores en un periodo de tres años.

Este acontecimiento familiar, empañaría la luna de miel de Tamara Falcó, prima del hijo de Marta Chávarri. Desde siempre, ambos han presumido de su excelente relación, por lo que la marquesa de Griñón podría interrumpir su escapada con su marido, Íñigo Onieva.