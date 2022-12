Muere Laura Jordan, profesora de ‘Operación Triunfo’

Este lunes, 19 de diciembre, Operación Triunfo ha dado a conocer una triste trágedia a través de su cuenta oficial de Twitter. «La familia de Operación Triunfo lamenta la marcha de Laura Jordan, profesora de voz de OT 2005 que nos ha dejado demasiado pronto. El abrazo más cálido y cariñoso para sus familiares y amigos. DEP», ha escrito el mencionado programa.

La familia de Operación Triunfo lamenta la marcha de Laura Jordan, profesora de voz de OT 2005 que nos ha dejado demasiado pronto. El abrazo más cálido y cariñoso para sus familiares y amigos. DEP. 🖤 pic.twitter.com/gCsMZ4Q9Te — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 19, 2022

La cantante barcelonesa solo formó parte del elenco de profesores de la quinta edición, que emitió Telecinco y que contó con Kike Santander como director de la academia de música más conocida. Operación Triunfo no fue la única ocasión en la que Laura Jordan estuvo vinculada a la televisión.

Ya había formado parte de la industria musical, concretamente en directo en La noche abierta bajo la dirección del pianista y arreglista Olaf Sabater y donde colaboró con músicos como Jordi Bonell, Ignasi Zamora, David Palau, David Simó, Jordi Portaz.

En el año 2002, Laura viajó hasta Los Ángeles para continuar sus estudios musicales en el Musicians Institute, donde aprendió un nuevo método de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de la voz aplicada a los artistas. Destacó también por su participación como cantante en los coros del disco Azul del grupo Elefantes, en el 2000, y de Marcos Llunas en su gira 2003 y 2004. Además, hizo la banda sonora de varios anuncios publicitarios.

La pérdida de Álex Casademunt

El 3 de marzo Operación Triunfo lloraba la muerte de uno de sus concursantes estrella. Álex Casademunt moría en un trágico accidente de tráfico en la zona de Mataró Parc, Barcelona.

Nada más darse a conocer el fatal desenlace, sus seguidores y compañeros de programa, como David Bustamante no tardaron en homenajearle a través de las redes sociales. “¿Por qué? ¡Qué alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero hermano… 💔DEP», escribía en su cuenta el cantante. Precisamente con el artista fue con quien cantó uno de sus temas más míticos en la historia de la música: Dos hombre y un destino. David Bisbal se enteró de la trágica noticia de madrugada: «Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad», escribió completamente desconsolado.