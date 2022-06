Muere Concha Spínola, madre de ‘El Litri’, a los 71 años

Nuevo varapalo para la familia de El Litri. Era el pasado 18 de mayo cuando se daba a conocer la trágica muerte de Miguel Báez Espuny El Litri a los 91 años de edad, a consecuencia de una enfermedad contra la que llevaba años luchando. Pero para sorpresa de todos, ahora ha sido su esposa, María Concepción Spínola González, la que ha fallecido.

Fuentes cercanas a la familia han confirmado que los restos mortales de la fallecida serán trasladados próximamente al Tanatorio de San Isidro de Madrid. Allí será donde tenga lugar la capilla ardiente, donde se espera que se congreguen un sinfín de rostros conocidos y familiares de Concha para darle el “último adiós”. Una noticia que ha tenido lugar tan solo dos semanas después de que fueran allí también trasladados los restos de su marido, empañando así la felicidad que suponía el reciente enlace de su hijo junto a Casilda Ybarra. Y es que, ambos se daban el “sí, quiero” el pasado 14 de mayo en el cortijo Carrascalejo, la finca del diestro situada en Sanlúcar la Mayor de Sevilla. El enlace estuvo marcado por la más estricta intimidad en la que se llevó a cabo, probablemente los novios sin llegar a imaginar en ningún momento que éste sería uno de los últimos festejos que disfrutarían en compañía de Miguel Báez Espuny y de Concha Spínola.

Los allegados a la familia han sido los encargados de desvelar para Semana la triste noticia. No obstante, aún no se saben con certeza las circunstancias de su muerte, lo que indica que este fallecimiento ha sorprendido a todos los seres queridos de Concha. Y es que, teniendo en cuenta que la fallecida tenía 20 años menos de edad que su marido, su fallecimiento no es algo que hubiera entrado en los planes ni de sus hijos ni del resto de sus familiares en ningún momento, que ahora tendrán que alargar un luto que llevaban más de una semana soportando.

Es innegable que la pérdida de su marido marcó un antes y un después en la vida de Concha. Durante el tanatorio se pudo ver a Spínola visiblemente afectada y triste, viendo cómo tenía que decir adiós de la manera más dura al que había sido uno de los pilares fundamentales de su día a día, y del que permanecía muy enamorada y unida incluso en los peores momentos. Algo muy similar a lo que le ocurría a su hijo, que pese a encontrarse en el que podía haber sido una de las situaciones más felices de su vida, fruto de su reciente matrimonio con Casilda Ybarra, tuvo incluso que regresar antes de lo previsto de su luna de miel en Italia para despedirse de manera definitiva del conocido torero. Un triste adiós por el que Miguel Báez se mostró completamente desolado, dejando entrever que había perdido a su gran referente en vida, y que ahora también tiene que lidiar con la muerte totalmente inesperada de su progenitora.