Irene Villa ha acudido este 28 de noviembre a los Premios Solidarios Dona2 de la Fundación Kike Osborne, cita en la que ha sido galardonada. Después de posar en el photocall habilitado, la periodista ha atendido los medios de comunicación allí presentes y con la amabilidad que tanto le caracteriza se ha sincerado sobre el romántico momento personal que atraviesa después de haberse casado recientemente.

Irene Villa tras su boda

Villa se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 21 de septiembre con su actual pareja, David Serrato. El lugar elegido fue el monasterio de Santa María de La Vid, una abadía de la localidad burgalesa de La Vid y Barrios que comenzó a construirse en el siglo XII. Hasta allí se desplazaron más de un centenar de familiares y amigos de la pareja, entre quienes destacaron los padres de la novia: María Jesús González y Luis Alfonso Villa.

Irene Villa junto a Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Después de vivir este especial momento, Irene Villa conta cómo se encuentra. «Mi vida ha cambiado bastante y todo el mundo me dice: ‘La vida de casa es igual’ y yo respondo que no. Es muchísimo mejor. O sea, yo estoy alucinando. Esta noche, él está en Soria y va a venir sólo para estar juntos. Alucino con la felicidad y el amor que creo que es el motor del mundo y siempre lo he dicho. De la familia, de la gente que nos rodea…», ha comenzado diciendo.

Irene Villa en un evento. (Foto: Gtres)

«Está siendo un sueño», ha añadido con una sonrisa. Después, se ha sincerado sobre la distancia que les separa, motivo por el que no viven juntos. «Él trabaja en Soria de lunes a jueves, pero bueno tratamos de vernos. La semana pasada estuve toda la semana en Soria», ha revelado acerca de cómo se organizan para verse.

Irene Villa posando en un photocall. (Foto: Gtres)

«Nos vamos organizando bien y lo conseguimos», haañadido. Sin embargo, también ha confesado que entre sus planes está el de irse a vivir juntos. «Me voy a tener que ir a Soria, pero claro, cuando tengo a los niños estoy en Madrid… Depende del trabajo y las cosas que tenga pues así haremos, pero bueno yo creo que así se mantiene la chispa. Es algo que siempre hemos defendido ambos ayudando a parejas que al final el hecho de cada uno en su casa y Dios en la de todos creo que potencia el amor. El echarse de menos y no demás creo que es importante también», ha comentado.

Así es David Serrato

En el marco de esta cita, Irene Villa se ha deshecho en halagos hacia su marido. «Es un hombre fácil, divertido. Está siempre de buen humor. Es muy deportista, le encanta como a mi. Es un hombre que me da mucha paz que yo creo que eso es la clave», ha sentenciado.