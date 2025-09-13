El motivo por el que Irene Urdangarin ha regresado a España tras su ruptura con Juan Urquijo

Irene Urdangarin comienza septiembre con grandes cambios en su vida, y es que la joven acaba de romper su relación con Juan Urquijo y se dispone a retomar su vida en Oxford, donde estudia Gestión de Hostelería y Eventos. La joven, que siempre había mantenido un perfil bajo, ha reaparecido junto a la infanta Cristina para apoyar a su hermano Pablo en la final de la Supercopa de Cataluña de balonmano. El joven, que ha heredado la misma pasión por el deporte que su padre, se ha jugado el título con el Fraikin BM Granollers frente al Barça.

Un evento al que la pequeña de los Urdangarin no quiso faltar, y es que ha encontrado refugio en su familia en medio de uno de los momentos más delicados de su vida. De esta forma, vuelven a demostrar que son una auténtica piña, y más en medio de un verano de lo más intenso. Y es que a esta reciente decepción amorosa, se suma también el caos que ha tenido que afrontar la pequeña del clan, que se ha pasado estos últimos meses entre viajes familiares y estancias en Bidart con su padre. Un tiempo durante el que ha mantenido en todo momento la privacidad, lo que viene siendo muy habitual en ella.

Irene Urdangarin por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a todo, Irene ha demostrado que ella no pierde la sonrisa en ningún momento, yen su reciente aparición pública animaba a su hermano como la que más, además de dejarse ver bastante animada. La joven también compartió gestos de complicidad con su madre, a la que cogió de la mano con ternura en más de un momento. Del mismo modo, también le transmitía toda su energía a Pablo, dedicándole corazones con las manos, a lo que le él le respondía de la misma manera. Una despedida que anticipa lo que está por venir, y es que muy pronto le tocará volver a hacer las maletas y poner tierra de por medio.

Irene Urdangarin, volcada en sus estudios en Oxford

Alejada de los focos, la nieta del rey Juan Carlos se muestra bastante relajada, y es que nunca le ha gustado estar en primer plano. De hecho, la relación que mantuvo con Urquijo ha terminado igual que empezó: con una enorme discreción. Ahora, la joven encara su futuro en Reino Unido, donde ha encontrado refugio y un segundo hogar en la universidad de Oxford Brookes. Una prestigiosa institución en la que pretende formarse en International Hospitality Management. Allí, estudia organización de eventos, marketing turístico y operaciones de alojamiento, así como una formación práctica en el sector.

La infanta Cristina con Irene Urdangarin. (Foto: Gtres)

Un grado que dura de tres a cuatro años, y que también le ofrece la oportunidad de realizar prácticas en distintas cadenas tan prestigiosas como Four Seasons. Una gran oportunidad para que la joven comience a desenvolverse en el mundo de los negocios, siguiendo la estela de su hermano Juan o de su primo Froilán, quien reside y trabaja en Abu Dabi junto a Don Juan Carlos.