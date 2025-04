Ha pasado más de una semana desde la muerte de Mario Vargas Llosa y su familia continúa teniendo al escritor muy presente. En los últimos días, dos de sus hijos y su viuda, Patricia Llosa, se han reunido con la princesa Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano, aprovechando la parada del buque escuela en el puerto de El Callao. Un encuentro del que la Casa de S.M. el Rey compartió algunas fotografías a través de las redes sociales.

De hecho, coincidiendo con este encuentro con la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, la hija de Mario Vargas Llosa ha aprovechado para publicar en su perfil un bonito mensaje dedicado a su padre, a lo que ha añadido unas fotografías hasta ahora no vistas públicamente.

Mario Vargas Llosa junto a su familia. (Foto: @AlvaroVargasLl)

«¡Hasta siempre, Varguitas! Gracias por tanto. Ahora me toca aprender a vivir en este mundo sin ti. Sé que volveré a escuchar esa risa y que bailaremos juntos otra vez», comienza diciendo la carta de Morgana. «Los que me conocen saben que me expreso mejor con imágenes, pero esta vez no quiero dejar de agradecer las innumerables muestras de cariño que hemos recibido estos días», escribe la hija de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa. «Mi amiga Ale, que perdió a su mamá hace unos meses, me dijo algo muy valioso. Ella encontró consuelo en re-conocer a su mamá a través de los ojos de los demás. De la misma forma, yo agradezco profundamente las imágenes y palabras que me envían porque reflejan la manera bonita en que mi papá tocó sus vidas», comenta Morgana.

Leonor junto a la familia de Mario Vargas Llosa en Elcano. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

La hija de Vargas Llosa ha querido compartir una serie de fotografías en forma de carrusel que muestran encuentros y momentos con su padre a lo largo de los años. Imágenes que, hasta ahora, no eran de dominio público y que reflejan la estrecha relación entre ella y el escritor.

¡Hasta siempre, Varguitas!

Morgana también ha aprovechado esta carta para dar las gracias a todas las personas que han estado al lado de la familia en los últimos tiempos: «Quiero agradecer también a las personas que nos ayudaron con tanta dedicación y amor a cuidarlo: Leo, Gabi, Ramón y Óscar. A los médicos tan maravillosos, no solo por ser excelentes profesionales, sino, sobre todo, por ser extraordinarios seres humanos. Gracias Germán y Mariana. Y a mis amigos del alma que me han acompañado en estos meses tan difíciles», ha relatado Morgana.

El escritor falleció el pasado 13 de abril a los 89 años en su casa de Lima, donde estaba instalado desde hace algún tiempo. Su muerte se produjo una semana antes de la del Papa Francisco. En sus últimos años de vida, Vargas Llosa se había reencontrado con su familia y con su esposa, Patricia Llosa, de la que estuvo separado a raíz de su romance con Isabel Preysler.