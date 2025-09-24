La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez, el padre de su hija Alma, está en el punto de mira. La mudanza de la sobrina de Isabel Pantoja a de Canarias a Madrid por motivos de trabajo, ha abierto una gran incógnita sobre su vida sentimental. Desde que la prima de Kiko Rivera comenzara a salir con el fisio, las polémicas han sido protagonistas de su idilio, ya sea por rumores de infidelidad o la supuesta mala relación de Rodríguez con su suegra, Merchi Bernal. Sin embargo, el culmen llegó cuando su primogénita en común fue ingresada en un hospital de urgencias poco tiempo después de nacer. Un episodio que sobrepasó a Anabel, así como a David. De hecho y desde entonces, las especulaciones sobre una brecha entre ellos no han dejado de crecer.

Ahora, y de camino a los ensayos de Bailando con las estrellas -el programa de Telecinco en el que está concursando Pantoja-, la de Triana ha estallado al ser preguntada sobre su pareja y los rumores de distanciamiento entre ellos.

Anabel Pantoja, al borde del llanto

Anabel Pantoja estalla tras los rumores de crisis con David Rodríguez. (FOTO: GTRES)

A primera hora de este 24 de septiembre, Anabel Pantoja ha sido captada a la salida de su casa temporal en Madrid. La sevillana, visiblemente molesta por la presencia de la prensa, aún así no ha dudado en pararse. «¿Qué es lo que pasa?», ha preguntado a los reporteros.

Entonces, los compañeros de GTRES han querido preguntarle sobre los rumores de crisis con David. Solo horas antes, Leticia Requejo, colaboradora de El tiempo justo, daba pistas sobre el distanciamiento de la pareja: «No hay comunicación y eso pasa factura en la pareja y la comunicación de David con su suegra no fluye. David no se siente cómodo ni en el entorno de amistades de Anabel ni en su vida de exposición pública».

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Gtres)

Sabido es que, desde que comenzaran su historia de amor, Anabel y David han estado separados por motivos profesionales. Cuando la sobrina de Pantoja conoció al padre de su hija, era fisio en Córdoba, donde tiene su clínica. Una situación que nunca ha cambiado pese a la mudanza de la creadora de contenidos a Canarias o a Madrid. «Uy por favor, que se ha ido a Córdoba a trabajar… De verdad, mira son las ocho y media, voy a trabajar. David va a Córdoba desde hace tres años de lunes a jueves a su clínica», ha comenzado diciendo la influencer, que ha dejado claro que su novio «sí se ha adaptado» a la vida en Madrid: «Claro que está adaptado. Los fines de semana cuida de mi niña cuando yo estoy trabajando. Tanto rebusque… Desde hace tres años tiene que estar allí, tiene baste con la suya -a la pregunta de si se plantea abrir una en Madrid-«.