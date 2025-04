Mónica Naranjo ha concedido una de sus entrevistas más personales. La intérprete de Sobreviviré ha hablado no solo sobre su larga trayectoria profesional formando parte de la industria de la música, sino que también se ha sincerado como nunca sobre su deseo de ser madre.

Una inesperada confesión

«¿Qué has conseguido en estos 30 años que sea realmente importante para ti?», ha preguntado Vicky Martín Berrocal en el podcast que presenta y que lleva como título A solas con…. «En primer lugar la realización y tener la satisfacción de que el propósito está cumplido», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

«Es muy importante realizarse, es muy importante llegar al final de la vida de un ser humano y decir, a ver ¿qué me ha quedado por hacer? ¿Lo he hecho todo? Bueno, solamente me ha quedado esto, pero me que quiten lo bailado», ha añadido. Al mismo tiempo, Mónica Naranjo ha asegurado que tiene cosas pendientes por hacer, pero más a nivel personal. «Mira, una de las cosas que me quedan por hacer en la vida y que me encantaría, pero no sé si al final podrá ser, es», ha confesado. «Me encantan los niños. Soy, de momento, una gran tía. Soy la tía de todos, pero igual en esta vida no es el momento, también lo tengo aceptado», ha detallado.

Mónica Naranjo en el programa de televisión ‘Cover Night’. (Foto: Gtres)

«El otro día leí una cosa muy interesante. Las personas que no tenemos hijos, tanto hombres como mujeres es porque ya se acabó el ir y venir como almas, como que ya nuestro cometido está cumplido, entonces a este plano de la vida ya no volvemos, nos vamos a otro. Entonces, a lo mejor me toca eso», ha contado ante la atenta mirada de la presentadora. «Si no viene es porque no tiene que venir y fin de la historia», ha puntualizado sobre la maternidad.

En esta misma línea, Mónica Naranjo ha hecho referencia a que el hecho de no haber tenido hijos ha cambiado su situación profesional. «Cuando ya tienes una familia, la situación cambia Vicky y yo lo entiendo. Tengo muchísimas compañeras que les gustaría hacer otras cosas, pero no pueden. Entonces, esa parte de sacrificar una familia por tener una libertad yo eso lo vivo todos los días. Tengo amigas que tienen hijos y que son muy felices y yo no tengo hijos, pero estoy muy feliz con lo que hago», ha finalizado.