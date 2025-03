Shakira continúa su gira de conciertos por Latinoamérica en compañía de sus dos hijos: Milan y Sasha. Los menores, según adelantó en exclusiva LOOK, estarán junto a su madre en esta etapa, a pesar de que Gerard Piqué, su padre, se haya mudado recientemente a Miami. Por el momento, se desconoce el motivo real por el que el ex jugador del Barcelona ha trasladado su residencia a esta ciudad estadounidense, aunque en un comienzo se apuntó que era para estar cerca de sus descendientes en común con su ex pareja. Sin embargo, tal y como pudo saber este medio, su mudanza de Europa a América no ha sido por esta razón.

El reencuentro de Piqué con sus hijos

Más allá de los miles de fans que han podido disfrutar de los primeros shows de Shakira en Las mujeres ya no lloran tour, sus dos hijos demuestran en cada de sus actuaciones que son sus mayores admiradores. Desde que arrancara su gira, es habitual ver a Milan y a Sasha en primera línea de los estadios visiblemente emocionados y tarareando las canciones de su madre. Es por ello por lo que su presencia en la gira da cuenta que a pesar de la reciente mudanza de su padre a Miami -donde los menores también tienen su residencia fijada-, actualmente pasan más tiempo con la intérprete de La Bicicleta.

Esto no significa que los hijos de la cantante no pasen tiempo con su padre. Antes de poner rumbo Buenos Aires, Argentina, donde actuó el pasado 7 de marzo tras seis años sin pisar este país, la artista se separaba temporalmente de sus vástagos, que pudieron pasar unos días junto a Piqué en Miami. Entre sus planes familiares, el deportista retirado pasó una divertida jornada con Milan y Sasha practicando una de sus pasiones y que parece haber inculcado a sus descendientes: el futbol.

Tal y como reflejan las imágenes, el ex capitán del Barcelona estuvo muy pendiente de sus hijos en todo momento (concretamente del pequeño, ya que su primogénito estuvo jugando con otros niños), a los que parece haberles enseñado algunas técnicas del deporte al que ha dedicado su vida. Para la ocasión, ya que iban a hacer ejercicio, los tres acudieron con looks deportivos, ropa cómoda y playeras.

Estas fotografías padre e hijos llega días después de que Shakira y sus pequeños protagonizaran un emotivo momento en Argentina (donde estuvieron tras la reunión con su padre). En la actuación, la intérprete no dudaba en acercarse a sus vástagos para dedicarles el tema de Antología, uno de sus temas más famosos, y en el que intercambiaron cómplices miradas.

Los planes de Piqué en Miami

El paradero de Piqué en Miami aún sigue siendo un misterio. Mientras que sus hijos se encuentran de gira con su madre, se desconoce todavía si el ex compañero de Messi o Andrés Iniesta ya ha encontrado una casa en la que vivir durante su estancia en Estados Unidos. Lo que se sabe hasta el momento, tal y como ha adelantado el paparazzi Jordi Martín, es que el deportista actualmente se encuentra en un apartamento del Hotel Four Seasons, aunque no es su idea principal estar ahí definitivamente, por lo que estaría buscando una alternativa en Brickell, el barrio financiero de esta ciudad americana.