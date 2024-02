Miguel Ángel Muñoz emociona con una visita al cementerio que llevaba meses posponiendo

El pasado 20 de julio, Miguel Ángel Muñoz se enfrentaba a una de las pérdidas más dolorosas de su vida: el fallecimiento de su tía abuela, Luisa Cantero, conocida cariñosamente por todos su seguidores como ‘La Tata’. El amor y la complicidad que sentían el uno por el otro era evidente en cada una de las estampas que compartían y es que, cabe recordar, que el actor ha estado a su lado desde pequeño. Es por ello por lo que, tras su muerte, Miguel Ángel reconoció haber vivido junto a ella «la historia de amor más especial» de su vida: «Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años».

Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero, conocida como La Tata, en el estreno de la película ‘100 días con la Tata’ en Madrid/ Gtres

Han pasado siete meses desde que Luisa murió y, tal y como el propio intérprete ha reconocido en sus redes sociales, en todo este tiempo todavía no ha tenido el valor de ir al cementerio a visitarla. Ha sido este martes cuando ha reunido todas sus fuerzas y ha acudido a su tumba y, pese a que ha tardado mucho en poder hacerlo, ha confesado que sabe que ‘La Tata’ no se lo ha tomado mal allá donde esté: «Se que entiendes lo difícil que sigue siendo para mí tu ausencia», comenzaba escribir en un emotivo post de su perfil oficial de Instagram.

«Hoy he conseguido ir a verte y llevarte tus primeras flores recordando aquel día y estoy feliz porque estás donde tú querías. En Madrid, cerca de mí, para que pueda visitarte cuando quiera», comentaba. Proseguía manifestando que, en el cementerio, se ha acordado de cuando grabaron una de las escenas más emotivas de la película 100 días con la Tata, donde tenían que visitar la tumba de la madre de la fallecida: «Ese día fue muy especial para ti y para mí. Estabas feliz, hablando del cementerio ‘como el jardín más bonito que existe’ y pudimos vivir juntos un momento muy valioso», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz)

Precisamente fue aquel día cuando Muñoz se dio cuenta de que no estaba preparado para la muerte de su querida Tata: «Yo no te había dicho que quería ir allí contigo para prepararme de alguna manera cuando llegara el momento que estoy viviendo ahora. Y me di cuenta de que no estaba preparado para poder visitar tu lápida en un futuro, pero me sirvió mucho. Te lo agradezco de nuevo», expresaba. Para finalizar su emotivo texto, Miguel Ángel mandaba un último mensaje al cielo: «Te quiero y como dice la inscripción de tu lápida del Cementerio Sur de Madrid, Sección 7Z-84: ‘Estaremos siempre juntos’».