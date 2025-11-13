Melanie Griffith y Stella del Carmen abren el álbum privado de la boda del año
Stella del Carmen ha compartido todos los proveedores que se encargaron de su boda
Además, madre e hija han publicado imágenes con la familia al completo
Stella del Carmen ha abierto el álbum de fotos del día más importante de su vida: su boda con Alex Gruszynski, celebrada en Abadía Retuerta, en Valladolid. Un enclave que fue testigo de una reunión, también, de estrellas de Hollywood y que estuvo protagonizada por la diversión y la emotividad. Cuando se va a cumplir un mes de su gran día, la hija de Antonio Banderas ha reaparecido en redes sociales para mostrar algunas fotos y para hacer mención a algunos de los proveedores que hicieron posible su enlace matrimonial.
Stella muestra imágenes inéditas de su boda
Si por algo se caracteriza Stella del Carmen es por su discreción pese a la popularidad de su apellido. Sin embargo, no ha tenido problema -debido a la expectación que creó- en enseñar algunas imágenes de su gran día, del que ahora ha contado algunos detalles desconocidos. «Nunca soñé con una gran boda cuando era pequeña, pero soy una amante y buscadora de palabras sagradas. Alex y yo queríamos honrar el ritual de una boda y enfatizar la intención y el poder de las palabras. Y crear un espacio donde nuestros amigos y familiares pudieran reunirse y crear nuevos recuerdos juntos y divertirse al máximo. Todos acudieron para apoyarnos de una forma que nunca hubiera imaginado y convirtieron este momento en la experiencia más sagrada, cálida y especial de mi vida. Ojalá pudiéramos volver a repetirlo. ¡Ahora estoy casada con mi mejor amigo en todo el mundo!», ha comenzado diciendo.
Además, la hermana de Dakota Johnson ha querido compartir con su comunidad de seguidores las personas que hicieron posible que todo estuviera a su gusto, así como los proveedores que se encargaron de todos los detalles. «Agradecer a Blake Lee, que ofició la ceremonia, puso todo su corazón y su alma en la experiencia y nos acompañó con delicadeza y cariño en nuestro camino hacia el matrimonio», ha añadido antes de hacer una mención también a dos de las personas más importantes de su vida, sus progenitores, que estuvieron muy implicados en los preparativos: «Gracias a todos nuestros amigos y familiares por volar desde todo el mundo para celebrar con nosotros durante tres días. Y sobre todo, gracias a mis maravillosos padres por ser las personas más geniales, generosas y cariñosas del mundo».
Finalmente la joven también ha hecho mención a su wedding planner, Alice Wilkes; a las diseñadoras de sus vestidos, al fotógrafo y videográfo -una empresa española- y a sus maquilladoras.
El álbum de Melanie Griffith
Por su parte, Melanie Griffith -que era también protagonista de este gran día y cuya presencia despertó un gran interés en los medios debido a su reencuentro con Banderas-, también ha compartido algunas imágenes inéditas de la boda de la pequeña de sus hijas. «Stella y Alex están casados. Este fue el momento más alegre, amoroso y magnífico», ha escrito. Un post cuanto menos llamativo, ya que ha compartido fotos del padre de su hija, con el que se dijo que hubo momentos de tensión en la boda.