Stella del Carmen ha compartido con el mundo entero su boda con Alex Gruszynski, con el que lleva más de dos décadas de relación. La hija de Antonio Banderas eligió la Abadía Retuerta, un antiguo templo del siglo XII en Ribera del Duero, por la privacidad del espacio, la exclusividad del mismo y la logística para hospedar -en el mismo escenario- a las casi 200 personas que volaron desde Los Ángeles -el motivo por el que no se ha dado el sí, quiero en Málaga, la tierra natal de su padre-.

Aunque su sueño nunca fue casarse, no dudó en decirle un sí rotundo a Álex cuando, en el verano del 2024, le pidió matrimonio. Entonces, los ya recién casados tuvieron claro que su paso por el altar sería en España.

Fue este pasado 18 de octubre, rodeados de sus seres queridos -y, por supuesto, bajo la atenta mirada de las damas de honor de la novia (entre las que se encontraba su hermana, Dakota Johnson) o de las hijas de Barack Obama-, cuando el matrimonio se intercambió los votos tras varios días previos de celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Stella, radiante y muy emocionada, entró del brazo de su padre a las 17 horas del sábado 18. Antonio Banderas hizo el paseo más emotivo de su vida aunque, según ha contado, su semblante fue serio en los primeros segundos debido a los nervios y la tensión del momento.

Como era de esperar, la boda de Stella y Alex ha sido una exclusiva mundial en la que se han contado todos los detalles: desde la coincidencia de la novia con el look nupcial de Pilar Rubio hasta las sorpresas a los invitados.

Calas negras y vestido de encaje con un guiño español

Stella del Carmen es una mujer con ideas firmes. Un rasgo de su personalidad que quiso reflejar en su vestido de novia, que fue diseñado y confeccionado por Rodarte. Un look de encaje y gasa con escote de corazón y un velo de tipo mantilla -un detalle muy español- de tres metros. Un estilismo muy acorde al tipo de boda que celebró de temática gótica y por lo civil. Además, -y debido a que quería un ambiente romántico- eligió unas calas negras para su ramo de flores -casualmente el mismo que escogió Pilar Rubio en su boda con Sergio Ramos-, que simbolizan «amor eterno».

Pilar Rubio y Sergio Ramos en su boda. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no fue el único vestido que lució pues, para la fiesta, la hija de Antonio y Melanie llevó un look de seda más cómodo y desenfadado de Jane Booke.

Stella del Carmen ha llevado en su boda las mismas que Pilar Rubio. (Fotos: Gtres)

Un menú muy español

La boda de Stella y Alex ha sido, cuanto menos, duradera. El miércoles previo al enlace matrimonial comenzaron a llegar los primeros invitados a Valladolid. Fue por ello que el ya matrimonio quiso recibir a los asistentes por todo lo alto y con una preboda supervisada por la consuegra de Antonio Banderas -donde no faltó jamón Ibérico-.

Alex Gruszynski, Melanie Griffith, Antonio Banderas y Stella del Carmen. (Foto: Gtres y RRSS)

Uno de los cometidos del actor español fue precisamente supervisar el menú del gran día de su hija. Según ha contado ¡Hola!, se sirvió ajoblanco con uvas de temporada -de primero- y una lubina salvaje con crema de pizarras y pimiento verde como principal. Finalmente, los invitados -que brindaron durante el convite con vinos de la región- degustaron una tradicional tara de queso al estilo vasco.