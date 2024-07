Meghan Markle acude a una convención para impulsar su nuevo negocio

Meghan Markle puso rumbo a Hamptons el pasado viernes para asistir, junto a su amiga Misha Nonoo, la diseñadora de moda británico-bahreiní radicada en los Estados Unidos -conocida por su línea homónima de prendas femeninas-, y Jamie Kern Lima, cofundadora de IT Cosmetics; a una cumbre de emprendores organizada por G9 Ventures, la firma que invierte en startups en fase inicial fundada por la empresaria Amy Griffin.

La esposa del príncipe Enrique acudió al lugar para obtener algunos consejos sobre el lanzamiento de American Riviera Orchard, la marca centrada en el lifestyle, el hogar y en la gastronomía, que la ex miembro de la Casa Real británica anunció el pasado mes de marzo. Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca del negocio en sí mismo que planea Meghan Markle, se trata de una empresa, según Page Six, que pondrá en circulación artículos relacionados con la cocina. «Cuchillos, tenedores, cucharas y otros cubiertos de mesa. Libros de cocina y recetarios impresos y descargables. Juegos de café y de té, artículos para servir alimentos y bebidas, decantadores, bajoplatos (…) manteles, servilletas y manteles individuales de tela. También artículos de decoración para la mesa».

Meghan Markle, en Wellington. (Foto: Gtres)

Se espera que estos productos lleguen al público próximamente, si bien es cierto que al tiempo que anunció el lanzamiento del negocio, Meghan Markle se encargó personalmente de enviar tarros de mermelada de edición limitada a una selección de personas entre los que se encontraban Tracy Robbins y Delfina Blaquier, Kris Jenner, Mindy Kaling, Chrissy Teigen, y sus íntimas amigas Abigail Spencer y Kelly McKee Zajfen.

Con este detalle, Meghan Markle habría seguido, queriendo o no, los pasos de su suegro, el Rey Carlos III, pues de sobras es conocido que el monarca empezó a vender mermeladas de la finca del Ducado de Cornualles durante la década de los años noventa. Dicha propiedad quedó en manos del príncipe Guillermo tras la muerte de la Reina Isabel II; si bien la mermelada continúa en venta. En concreto, es una mermelada de fresa orgánica Duchy y está a la venta en Waitrose.

El look de Meghan Markle

Para la ocasión, Meghan Markle se enfundó en un look de lo más informal compuesto por un chaleco de lino color avena y pantalones de St. Agni. Una marca fundada en Australia en 2014 por Lara y Matt Fells que apuesta por el «menos es más» y por los tejidos de alta calidad. El chaleco, de cuello halter y espalda descubierta con largo a la altura de la cadera y abrochado con un solo botón, se encuentra disponible en la tienda online de la marca por 240 euros. Por su parte, el pantalón destaca por su cintura asimétrica, pliegues laterales y su silueta relajada.