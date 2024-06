Julián Muñoz atraviesa sus horas más bajas en cuanto a salud se refiere. «Tengo un cáncer galopante», informó el mismo hace ya unas semanas, confirmando así la enfermedad por la que está luchando. De nuevo, han saltado todas las alarmas al haber sido ingresado, de nuevo, en el Hospital Internacional de Marbella.

Movimiento que ha provocado que su nombre vuelva a colocarse en la primera plana mediática. Ante esta nueva situación, su entorno más cercano se ha blindado y no ha querido hacer declaraciones al respecto. Por su parte, Mayte Zaldívar, quien se ha convertido en uno de sus grandes apoyos, ha sido vista junto a su pareja, Fernando, entrando al centro sanitario.

Mayte Zaldívar y Fernando visitan a Julián Muñoz. (Foto: Gtres)

Con semblante serio y sin querer hacer declaraciones Zaldívar se ha blindado a dar un nuevo parte que actualice la situación actual de Julián Muñoz. «Me voy a trabajar», se ha limitado a decir, muy seria. También ha visitado al ex político su hija Elia, que ha acudido en compañía de su novio. Al igual que Mayte Zaldívar ha optado por la misma fórmula: la del silencio.

Así entró al hospital Julián Muñoz

Este miércoles, 5 de junio, fue cuando trascendió que Julián requería de atención médica. Acompañado por su hija Elia, Julián Muñoz llegó al centro sanitario por su propio pie, aunque con dificultades para andar.

El motivo de este nuevo ingreso se debe a que Muñoz se someterá a una nueva fase del tratamiento al que está siendo sometido, tal y como informó TardeAR. El periodista Miguel Ángel Nicolás desveló que las imágenes emitidas por el espacio se habían producido hace hora y media y que «la familia llevaba varios días preocupada por su estado de salud». «La preocupación de la familia era bastante importante, solo hay que ver la diferencia de cómo le veíamos hace unos días y a como le vemos ahora, aunque entra por su propio pie», explicó. Por otro lado, Ana Rosa Quintana, presentadora del espacio, reveló que Julián Muñoz «está muy mal».

Julián Muñoz, en Marbella. (Foto: Gtres)

Este nuevo ingreso de Julián Muñoz llega días después de que se diera a conocer que se había vuelto a casar con Mayte Zaldívar. Así lo informó el periodista José Antonio León en el programa ¡De viernes!, donde aseguró que se habían convertido de nuevo en marido y mujer tras haber tenido acceso a un certificado del Registro Civil de Málaga que lo confirmaba.

Enlace que, tal y como contó Paloma García-Pelayo no nació fruto de la actual situación de Julián Muñoz. «No hay artículo mortis que valga. No es algo de ahora, no es una decisión porque él esté muy enfermo», explicó. «Esto viene de largo, desde que salió de la cárcel, siempre ha querido compensarle sentimentalmente», sentenció durante su intervención en Y ahora Sonsoles.

El último ingreso de Julián Muñoz

El pasado mes de marzo se conoció que Julián Muñoz había sido ingresado en el hospital a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Tras varias semanas bajo atención médica pidió el alta voluntaria para continuar recuperándose en casa.