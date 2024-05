Mayte Zaldívar confiesa cuál es el verdadero estado de Julián Muñoz: "Sabe que se muere"

Mayte Zaldívar ha dado una nueva entrevista para confesar cuál es el verdadero estado de salud de Julián Muñoz, quien padece «un cáncer galopante». Después de estar unas semanas ingresado en un hospital de Marbella, la familia pensó que lo mejor era que continuara el tratamiento en casa. Por esa razón se instaló en el domicilio de una de sus hijas y ahora Mayte quiere que el público sepa la verdad.

Según cuenta, el ex alcalde de Marbella es consciente de la situación que está atravesando, pero no dejará de luchar porque se encuentra en una de su mejores etapas. Cuenta con el apoyo de sus hijas, que para él es lo más importante, y se ha ganado el perdón de Zaldívar. «Él sabe que se muere pero no quiere irse porque está viviendo uno de los momentos más felices de su vida», ha declarado Mayte.

Mayte Zaldívar, durante su última entrevista. (Foto: Gtres)

Julián Muñoz está luchando contra el cáncer y en los últimos días ha recibido una noticia que ha ayudado a tranquilizarle. «Hace unos meses el tumor iba muy deprisa. Ahora parece que las cosas se han estabilizado y estamos un poco más tranquilos», ha comentado su ex mujer.

Julián Muñoz pide perdón a Mayte Zaldívar

La separación de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar fue uno de los temas más comentados del momento. El ex político conoció a Isabel Pantoja cuando todavía estaba casado. La tonadillera prometió que no tenía nada con él, pero el paso del tiempo demostró que este romance estuvo cargado de secretos. Julián, según ha reconocido él mismo, hizo daño a su familia y ahora está profundamente arrepentido.

Mayte ha visitado el plató del programa ¡De Viernes! para aclarar, entre otras cosas, en qué punto se encuentra su relación con el padre de sus hijas. Asegura que los conflictos que tuvieron forman parte del pasado, pues Julián ha pedido disculpas por todos sus errores.

Julián Muñoz, en Marbella. (Foto: Gtres)

«Es muy pesado, yo le digo que no hace falta que lo diga más, que ya le hemos perdonado. Estamos a su lado porque le queremos, pero siente mucha rabia contra sí mismo porque no entiende cómo pudo dejar de lado eso que tenía», ha comentado Mayte.

Hay que señalar que cuando Julián formalizó su relación con Isabel Pantoja dejó de lado a sus hijas, Elia y Eloísa. Ahora promete que daría marcha atrás, pero no es posible. «Yo le digo que hay que seguir adelante, yo hace mucho tiempo que le perdoné porque hay que quedarse con lo bueno. Siempre pesa más el amor y el cariño que lo malo».

Julián Muñoz ha escrito sus memorias

Julián Muñoz, posando con Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

Otro de los datos importantes que ha confirmado Mayte Zaldívar en ¡De Viernes! hace referencia a un rumor que lleva un tiempo en circulación. La ex colaboradora de Telecinco ha afirmado que Julián Muñoz ha escrito sus memorias. Algunas fuentes, como el periodista Luis Rollán, aseguran que los recuerdos de Julián podrían perjudicar a Isabel Pantoja.

Mayte reconoce abiertamente que ya ha leído las reflexiones de Muñoz e insiste en que no busca vengarse de nadie. «No ha escrito desde el rencor de la cárcel, sino desde su propio perdón. Lo hace desde el corazón, contándote su vida. Salen muchas personas».

Estas declaraciones dan a entender que Isabel Pantoja no será la única protagonista del libro. No obstante, la tonadillera ya ha dejado claro que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Ya pagó las consecuencias de sus actos y promete que tiene la conciencia tranquila.