Mayte Zaldívar da la última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz

Fue hace escasos dos días cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de un nuevo ingreso hospitalario de Julián Muñoz, aquejado de un cáncer «galopante», que volvía a preocupar a propios y extraños. Sin embargo, la evolución farovable del estado de salud del ex alcalde de Marbella sería ya un hecho a juzgar por las últimas palabras que Mayte Zaldívar ha dedicado a la prensa en la mañana de este sábado, día 8 de junio.

Ha sido a primera hora de este sábado cuando Mayte Zaldívar se ha dejado ver por las inmediaciones del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, donde se encuentra ingresado Julián Muñoz. Visiblemente tranquila, la esposa del ex político ha atendido a los medios de comunicación congregados a las puertas del centro médico expresamente para la ocasión, y se ha pronunciado sobre el estado de salud de su marido. La natural de Castellón de la Plana ha confirmado la mejoría de Julián Muñoz, al tiempo que ha agradecido las muestras de cariño recibidas en los últimos días. «Estamos muchísimo mejor, van las cosas mucho mejor», han sido sus palabras.

Mayte Zaldívar, en Marbella. (Foto: Gtres)

Aunque Mayte Zaldívar no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de la dolencia que padece Julián Muñoz, ni de los síntomas que habrían hecho volver al ex de Isabel Pantoja al hospital, sí ha desvelado que, al menos de momento, no hay fecha prevista para que el televisivo reciba el alta médica. «Los médicos decidieran cuando le dan el alta. No sabemos nada ni se puede especular con nada», ha dicho.

Este segundo ingreso hospitalario de Julián Muñoz, sea como fuere, coincide en el tiempo con la polémica surgida alrededor de su reciente, y por segunda vez, enlace con Mayte Zaldívar. La pareja contrajo matrimonio el pasado día 30 de enero en una notaría de Marbella, ante la atenta mirada de la hija mayor de Mayte y Julián, sus nietas, las parejas de sus nietas, y Fernando Marcos, novio durante 20 años de la ex concursante de Supervivientes. La boda, cabe destacar, no tendría que ver en absoluto con la delicada situación de salud de Julián según desveló la periodista Paloma Barrientos en boca de la propia Mayte. «No hay artículo mortis que valga. No es algo de ahora.Esto viene de largo, desde que salió de la cárcel, le quería compensar por todo el daño que le hizo».

Durante su última aparición en Mediaset, Mayte Zaldívar, cabe recordar en este sentido, compartió que Julián aún le pide disculpas por el sufrimiento causado a sus seres queridos. A pesar de que la armonía familiar se rompió en 2003 debido a un período turbulento que llevó a ambos a prisión, todos han logrado reunirse de nuevo. «Le digo que no hace falta que lo diga más, que ya le hemos perdonado, estamos a su lado porque le queremos. Pero siente mucha rabia contra sí mismo, porque no entiende cómo pudo dejar de lado eso que tenía, yo le digo que hay que seguir adelante, yo hace mucho tiempo que le perdoné, porque hay que quedarse con lo bueno, pesa más el amor y el cariño que lo malo», confesó.