Máximo Huerta habla del regreso de Ana Rosa a televisión

El escritor Máximo Huerta se encuentra en un buen momento. El periodista está en plena promoción del libro Adiós pequeño, gracias al cual ha recibido el Premio Fernando Lara. Máximo Huerta ha atendido amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres y ha hablado sobre este proyecto, pero también de otras cuestiones de actualidad como la polémica en torno al Benidorm Fest o Ana Rosa Quintana, a quien está muy unido.

“El Premio Fernando Lara para mí ha sido una reconexión con la literatura, con el contador de historias que a mí me gusta ser, con esa faceta de escritor. Ha sido un honor, una alegría y un acicate para seguir escribiendo novelas. Por eso me siento muy feliz y satisfecho de haber hecho, no sé cómo sonará, pero la mejor novela. Creo que es mi mejor novela”, ha dicho el escritor. Huerta ha comentado algunos de los detalles de esta obra, con tintes personales: “Esta es la historia de una familia que ha intentado guardar secretos, que ha guardado muchísimos silencios. Todo para intentar ser feliz. Un padre y una madre que no son padre y madre, son un hombre y una mujer que han tenido mundos diferentes y que coincidieron por el azar. Y a partir de ahí hay un hijo que quiere saber qué es lo que ha pasado en una casa nueva, intentando reconstruir la vida, los secretos que todas las familias guardan detrás de esas fachadas que nadie conoce”, ha comentado Huerta, que asegura que es un libro “verídico y sincero”.

En la novela, la figura de los padres tiene un importante peso. El escritor comenta cómo ha sido la relación con los suyos: “Mi madre es una madre que todo lo que haga a su hijo está bien, aunque a veces se queje. Es una madre de amor incondicional. Una madre de 1937 con una trayectoria fascinante. Una mujer que disfrutó de la vida. Y entonces a mí me gusta mucho, porque todas las personas podrían ser personajes de novela. Todas. Mi madre, tu madre, tu padre, el que nos ve. Todos somos personajes de novela y a mí mi madre me parece que yo la quiero mucho, nos hemos querido mucho y ella escriba lo que escriba, le gustará”, ha dicho. Sobre so padre, el periodista explica que “forma parte de esas generaciones de hombres rudos, serios, que no saben expresarse, a los que no han recibido cariño, trabajadores hasta la extenuación. Luego camionero, hombre de campo. Entonces no manejaban los sentimientos. Un hombre de 1937, el menor de una familia llena de hermanas, que tiene que trabajar de sol a sol. Los sentimientos son algo secundario. Entonces ese es un tipo de hombre que se ha mantenido y que continúa todavía, que es incapaz de celebrar la vida y de romperse, de emocionarse, de decir te quiero”, ha sentenciado.

Máximo Huerta ha confirmado que se encuentra en un dulce momento: “Los mejores momentos siempre es cuando empiezas algo, cuando empiezas un viaje, cuando empiezas una libreta en el colegio, cuando te subes a un avión y te arranca el viaje. Creo que los mejores momentos de la vida son los inicios. La despedida es fundamental a lo largo de la vida. Nos pasamos la vida despidiéndonos de pisos, de casas, de parejas, de muebles, de botellas de vino, de noches, … La vida es una despedida constante. Por eso creo que los mejores momentos son siempre los inicios de las cosas. Eso es bueno. Y yo quiero que a partir de hoy también sea el inicio de una gran época, feliz y tranquila”, ha explicado.

Más centrado en el ámbito literario, el periodista ha reconocido que, en parte, echa de menos su faceta más mediática. “Presento un programa diario en la televisión autonómica. Así que estar en la tele forma parte también de mi recorrido vital y es otra manera de contar historias. Yo soy un contador de historias, da igual dónde las estes contando. Contar historias es lo que yo siempre he querido y recuperar al contador de historias es lo que más feliz me hace”, ha dicho.

Máximo Huerta se ha deshecho en halagos para con la que fuera su jefa, Ana Rosa Quintana: “Ana es una de las grandes, no de la tele actual, sino de la historia de la tele. Y me mataría si me escucha. Pocas personas de la tele marcan sello y dejan una huella en la televisión y Ana Rosa Quintana deja huella. Ser Ana Rosa Quintana no ha debido ser fácil y es una gran profesional, de la que siempre aprendí muchísimo, televisivamente, posiblemente de quien más.” El escritor ha querido alabar el trabajo de la periodista y no descarta volver a coincidir con ella en un plató: “Trabajar en un magazine es muy complicado. Es muy difícil. Y hacerlo fácil es algo que Ana Rosa lo consigue. Hacer que todo parezca fácil y eso bienvenido sea. Cualquier encuentro con Ana, siempre”, ha recalcado.

El periodista ha comentado cómo se encuentra la comunicadora: “Ana Rosa Quintana forma parte de mi vida, obviamente, y estoy agradecido de haber estado con Ana. Pero Ana está fuerte en todos los sentidos de la palabra, tan fuerte, que es capaz de volver en septiembre como si empezara de nuevo en la televisión, porque no ha perdido la capacidad de sorpresa, de observación, de ilusión. Y eso se transmite”, ha asegurado.

Sobre la polémica que se produjo durante el Benidorm Fest por la elección de Chanel, el presentador declara que no hubo en ningún caso ‘tongo’. “Somos tan pasionales en este país que lo vivimos todo con tanta pasión y eso me gusta mucho, aunque algunas pasiones degeneran mal. El Benidorm Fest empezó con mi cumpleaños, un 26 de enero, yo cumplí años en un evento tan maravilloso, en una ciudad que adoro como Benidorm, y haciendo algo tan espectacular como fue, que no parecía el Benidorm Fest, parecía Eurovisión. Todas las propuestas podrían haber ido a Eurovisión. Lo de Chanel en escena dejó en shock a todos ya en el primer ensayo. Es que parecía que estábamos en la Superbowl. Me pareció fascinante. De hecho, miré a Alaska y me dijo shock. Tiene una luz especial. Y yo quiero que siga brillando. Y lo que ha hecho con todos los españoles, de hacernos sentir tan orgullosos, porque somos un país muy cainita que disfrutamos mucho las pérdidas. Hay que disfrutar de las victorias. Este país debe disfrutar más de las cosas que tiene”, ha sentenciado.