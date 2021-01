Marta Torné ‘burla’ la censura de las redes con un elegante posado

Cualquier fotografía que no cumpla las normas comunitarias de Instagram, la propia plataforma la elimina. Es por eso que hay que tener espcial cuidado con el contenido que se sube. Sin embargo, Marta Torné se ha convertido en la reina de la censura porque ha publicado hace unas horas una fotografía en la que se puede apreciar un desnudo, pero cuidado con todo lujo de detalles. Una instantánea en blanco y negro que ha recibido un sinfin de interacciones y halagos hacia la intérprete.

«Última foto de mi 2020 -de verdad- hecha por @rogergual a las 23:41h. Este 2021 va a ser fuertecito. Aviso ⚠️», ha escrito Marta Torné en la imagen en blanco y negro en la que se puede ver su cuerpo al desnudo, pero tapado sus pechos además de cubrirse con un lujoso bolso bandelera de Prada. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenaes de comentarios positivos por la elegnacia y delicadeza de la fotografía.



Su amiga y compañera de profesión, Marta Hazas no ha dudado en comentar con un icono de llamas. Alberto Velasco, Itziar Castro, Jorge Calvo, han sido solo algunos de los rostros conocidos que se han pasado por su perfil de Instagram para aplaudir la imagen que ya tiene más de 20.000 ‘me gustas’ en tan solo unas horas.

Sin embargo, no es la única fotografía con la que ha sorprendido Marta Torné en los últimos minutos del 2020. También a través de las redes sociales, la catalana subía una imagen en la que aparece de espaldas luciendo un bikini negro y con la siguiente frase: «Así me despido de ti 2020. Mirando y esperando el futuro con ilusión y esperanza. Feliz 2021 a todos».

Hace unas horas volvía a compartir otra estampa de lo más sexy, convirtiéndose en su primera fotografía de este nuevo año. Un posado en ropa interior, pero no de ahora sino nada más y nada menos que de hace quince años. «15 años de esta foto… y yo que me sigo sintiendo igual que entonces, con las mismas ganas de vivir, aprender y ser feliz…», ha confesado la intérprete de ‘Velvet’. De esta manera, Marta Torné no solo pone a prueba a Instagram sino que reivindica la libertad de compartir aquellas fotografías que más le gustan, pues no todo son comentarios positivos.

Ha sido la propia actriz quien ha dado a conocer lo que le ha ocurrido con un usuario de esta misma red social. A través de sus stories, Torné ha compartido un pantallazo de un comentario que ha tenido que responder inmediatamente. «La que parecía una mosquita muerta…», ha dicho el usuario. «Qué frase tan antigua. Ni mosquitas ni muertas. Siempre desde la libertad. Tanto ellos como ellas. Recapacita», ha escrito indignada Marta a la vez que ha querido hacer otro comentario por la situación tan desagradable que ha vivido. «1 de enero de 2021. Una nueva década, pero los mismos comentarios que hace 60 años», ha sentenciado la actriz. Marta Torné se ha convertido en uno de los rostros más queridos del séptimo arte gracias a papeles como el de María Almagro, personaje que interpretó en la exitosa serie de Antena 3, ‘El internado’ que estuvo activa desde 2007 hasta 2010. ‘Ángel o demonio’, ‘Los protegidos’, ‘Velvet’ han sido algunos de sus trabajos, pero además también ha hecho sus ‘pinitos’ en algunos programas de televisión como ir de colaboradora al debate de ‘Gran Hermano’ -en 2004-, ‘Hable con ellas’ o ‘Cámbiame’, entre otros.