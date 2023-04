Con la relación sentimental entre Marta Riesco y Antonio David rota y sin apariencia (por el momento) de retomar sus cauces, es el momento perfecto para recordar algunos aspectos claves del pasado. Uno de ellos cumple ahora su primer aniversario y no es otro que la supuesta llamada que la colaboradora de televisión le hizo a Rocío Carrasco. Era el 2 de mayo de 2022 y el mundo del corazón habló días y días sobre ello.

La colaboradora revelaba en Ya son las 8 un bombazo. «Yo estaba en la redacción con Pepe del Real y con Sonia, mi jefa. De repente recibí un mensaje del director de una revista en el que me decía que quería hablar conmigo porque me iba a proponer algo que me podía interesar. Le digo que estoy en una reunión y cuando llama me pregunta si me pilla sola (…) Pensaba que me iban a proponer hacer una entrevista y mi sorpresa es que hay alguien que me quiere conocer y escucho que estando en altavoz es Rocío Carrasco la otra persona que está al otro lado del teléfono», avanzaba Marta Riesco.

La reportera dijo estar tentada «por una oferta que no iba a poder rechazar». La situación era dantesca y dejaba un tanto atónita ya que la ex mujer de su novio (a quien había acusado gravemente) se estaba poniendo en contacto con ella.

Por aquel entonces, Marta Riesco vivía sus mayores instantes de popularidad y para muchos era la periodista estrella de la crónica social. Sin embargo, su versión empezó a ser desmontada poco a poco: “Tal y como puede confirmar esta publicación, Marta Riesco sí recibió una llamada de teléfono, pero en ningún momento fue de Rocío Carrasco ni esta estuvo presente mientras se realizaba. La hija de Rocío Jurado nunca ha mantenido conversación alguna con la actual pareja de Antonio David y mucho menos le ha ofrecido participar en proyecto laboral alguno», dijo el director de la revista.

La por entonces pareja de Antonio David Flores enseñó unos mensajes con el director del medio de comunicación y advirtió que tenía «un as bajo la manga». As que por otra parte nunca llegó a utilizar.

La caída a los infiernos de Marta Riesco

Como todo lo que sube acaba bajando, la popularidad de Marta Riesco acabó por jugarle una mala pasada. Señalada y en el punto de mira constantemente, su último año ha sido una montaña rusa. Ha habido momentos de lo más positivos para ella, como su mudanza a Málaga junto al ex Guardia Civil, pero da la sensación de que han abundado mucho más los negativos.

Sus constantes polémicas, muchas de ellas televisadas, acabaron con la periodista apartada primero y despedida después de Mediaset. Su salud mental se resintió e incluso se mostró completamente rota en lágrimas en redes sociales, dejando muy preocupados a su familia y seguidores.

Otro de sus frentes abiertos estos últimos 365 días ha sido su relación con Rocío Flores, cuando menos zigzagueante. Finalmente, Marta Riesco culpó a la hija de Antonio David Flores de su ruptura: «Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías».