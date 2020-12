Hace mes y medio que Marta Castro y Fonsi Nieto dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Fue la mejor de las noticias dentro de este año tan duro en el que el expiloto ha tenido que afrontar pérdidas familiares importantes. ‘Hugo’ entraba de lleno en sus vidas para revolucionárselas de arriba abajo y sacarles cada día la mejor de sus sonrisas. Ahora, seis semanas después, Marta ha querido compartir una imagen pre y otra posparto y la evolución es realmente espectacular. Juzga tú mismo.

La figura de Marta Castro parece completamente recuperada y si no está como antes de quedarse embarazada, poco le falta. En la imagen posparto, la mujer de Fonsi sostiene a su recién nacido en brazos. Es la última foto que vemos del pequeño desde que lo diese a conocer públicamente hace algunos días con esta storie en la que reconoció que llama ‘mi monito’ a su hijo de manera cariñosa.

En sendas fotografías, el bebé aparece recostado sobre su madre y aparenta tener gran tranquilidad. Así las noches serán menos duras y seguro que sus padres lo agradecen. Marta Castro se ha convertido en una mamá instagrammer de categoría ya que a través de su perfil oficial comparte algunas de sus impresiones como mamá primeriza, como la opción de dar biberón a su hijo o que «es lo mejor que me ha pasado en la vida».

Unas semanas después de anunciar que estaban esperando su primogénito, Marta Castro y Fonsi Nieto desvelaron el nombre que habían elegido para su pequeño y el porqué. Y la historia es cuando menos curiosa. Si bien el matrimonio podría haber elegido cualquiera, dejaron la decisión en manos del hijo mayor de expiloto, Lucas, fruto de su relación con Alba Carrillo. «Cuando le dijimos que íbamos a ser papás dijo que el nombre lo quería elegir él», desveló Marta en aquel momento. «De repente dijo ‘Hugo’. No sé por qué, supongo que tiene un amigo en el cole o porque le gustaba un montón, y nos pareció genial», argumentó.

Además, no es el primer Hugo de la familia. El hijo pequeño de Ángel Nieto, tío de Fonsi, también recibe ese nombre. El joven llegó de la unión del fallecido piloto con Belinda Alonso y, por lo tanto primo del dj. Seguro que, sea casualidad o no, le hace mucha ilusión que el miembro más pequeño del clan sea su tocallo.

Hugo Nieto Castro cumplió su primer mes de vida el pasado 29 de noviembre y Marta lo celebró con esta imagen y un precioso mensaje a su hijo: «Hoy cumple un mes la persona mas importante y que en menos tiempo me ha cambiado la vida, un mes de mil emociones y sentimientos que no cambio por nada del mundo! Gracias Hugo por elegirme para ser tu Mamá, sigue teniendo paciencia conmigo que aún me queda mucho por aprender «.