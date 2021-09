Mariló Montero reaparece para explicar su cambio de cadena

Mariló Montero ha reaparecido casi dos meses después de la última vez que se dejó ver ante las cámaras. Aquella vez acaparó los focos gracias a su espectacular vestido de invitada para la boda de Ymelda Bilbao de la Cierva y Borja Mesa-Jareño. Ha sido otra de las ponentes invitadas a las charlas del empresario Miguel Sierralta. Tras posar para la prensa con su habitual elegancia en el photocall habilitado en el Hotel Dormir de Cine, la periodista ha querido expresar públicamente lo feliz que se siente con su regreso a Madrid y con su incorporación a un programa de televisión nacional con un gran impacto mediático. Además, cuenta a las cámaras de Gtres cómo vivió el confinamiento, destacando así lo estresante que la resultó trabajar durante esos meses, pero lo bien que la vino el encierro para descubrir uno de sus talentos ocultos, el baile.

La navarra ha concluido su etapa en Andalucía al frente de los informativos de Canal Sur. Fue el 28 de marzo de 2020 cuando se volvía a sentar en el plató para llevar la actualidad a todas las casas andaluzas. Habían pasado 14 años desde su marcha y su regreso causó mucha expectación, pero ella demostró estar a la altura.

Poco ha durado esta etapa ya que Mariló ha recibido una mejor oferta que la ha convencido para regresar a Madrid. Sin dar demasiados detalles, confirma que «para mí es un honor volver a estar en una televisión nacional». Se refiere a su fichaje por el programa ‘Espejo Público’ de Susanna Griso, que comenzó su nueva temporada el pasado 6 de septiembre, para realizar colaboraciones semanales.

Sin embargo, hay informaciones que apuntan a que no será el único proyecto del que Mariló Montero formará parte. Encima de la mesa está la posibilidad de recalar en Telemadrid de manera simultánea a su labor en Antena 3. Algo que estaría cerca de producirse después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nombrase administrador a José Antonio Sánchez. En declaraciones a ‘La Otra Crónica de El Mundo’, la periodista esgrime los motivos que la llevaron a renunciar a Canal Sur: «Me voy porque soy inquieta y es otro ciclo. La televisión va a una velocidad descomunal y a mí me gusta comunicar en directo y vivir de ella. Me apetece mucho iniciar nuevos proyectos».

Mariló Montero fue otra de las tantas personas que tuvo que cambiar su forma de trabajar durante el pasado año con el confinamiento: «En la pandemia me tocó teletrabajar. Fue estresante, una experiencia dura pero muy interesante». No obstante, la cuarentena le sirvió para descubrir una habilidad oculta: «Me ha dado por bailar, voy haciendo pruebas de fortaleza por los sitios».