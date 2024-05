Mariló Montero deja boquiabiertos a sus compañeros al hablar así del orgasmo

Mariló Montero ha hecho una confesión cuando menos llamativa este martes, 28 de mayo, durante su intervención en Espejo Público. Después de que el espacio, presentado por Susanna Griso, mostrara los trucos de una monja para frenar el deseo sexual pues, pese a ser religiosa, la mujer ha confesado tener un deseo activo y que lo ideal sería «no reprimirlo, sino educarlo», se ha generado una vorágine de reacciones al respecto y los presentes en el plató no han dudado en dar su opinión sobre este asunto.

Mariló Montero en el plató de ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

«Está diciendo que, en vez de masturbarse, se tiene que poner a hacer un bizcocho de canela y pensar en otra cosa. Yo he entendido que como ella no puede reprimir eso, lo tiene que distraer. El deseo es no llegar al orgasmo», ha explicado por su parte Marta Robles.

Debate al que se ha unido seguidamente Mariló Montero. «Tú puedes tener un orgasmo sin hacerte absolutamente nada», ha señalado. Lejos de pasar desapercibida con esta confesión, las palabras de Montero han sorprendido al resto de compañeros del espacio de Antena 3, que no han dudado en mostrar su asombro ante la declaración que acababa de hacer su compañera. «Tiene que pasar algo ahí, tiene que haber algo de materia o de fantasía», ha dicho Griso. «Pero, vosotros hombres y mujeres no habéis tenido nunca algo así?», ha respondido Mariló.

Mariló Montero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Como el nuestro, el cuerpo funciona biológicamente con naturalidad. Toda la chapa que nos ha echado esta mujer es para decir que cuando tienes tentación recurras a una ducha de agua fría y a correr», ha expresado. Finalmente, Marta Robles ha comentado, en clave de humor, dirigiéndose a Mariló Montero que «tantas mujeres queriendo llegar al orgasmo y resulta que tú los tienes así».

Mariló Montero en la Semana de la Moda de Madrid. (Foto: Gtres)

«Vamos a cambiar de tema», ha insistido Susanna Griso ante el revuelo que se ha generado entre los contertulianos. Sin embargo, Mariló ha continuado hablando sobre este asunto, asombrada al escuchar la opinión del resto. «¡Ahora resulta que aquí nadie es biológicamente activo! ¡Y que el orgasmo solo se puede provocar con un instrumento o una pareja! ¡Yo flipo, sois muñecas de plástico!», ha sentenciado. Sin duda, este se ha convertido en uno de los momentos más divertidos de la emisión del matinal.