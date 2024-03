El nombre de Mariló Montero acapara la primera plana mediática. La presentadora ha revelado un complicado episodio que sufrió hace unos días. Un relato que ha denunciado públicamente durante una de sus intervenciones televisivas en la mesa de debate junto a Susanna Griso, que en ese momento estaban hablando del movimiento Me Too, que revolucionó el mundo del cine en 2017. «Yo he recibido muchas insinuaciones pero jamás me he sentido acosada o abusada sexualmente, que es muy distinto», comentaba Susanna.

Mariló Montero en un evento en Madrid/ Gtres September 2023.

El relato de Mariló Montero tras ser acosada

Tras esto, Mariló Montero se atrevía a contar un duro episodio vivido hace unos días. «¿Estar en un acto y que te toquen el culo es otra cosa? Si tú no eres mi pareja, no tienes que tocarme el culo», comenzaba diciendo la comunicadora en Espejo Público. «En ese momento, o le daba una h… delante de la novia y se montaba un cisco público porque son muy conocidos. ¿Qué hago? ¿Le doy una hostia en ese momento? Porque yo tengo una premisa: yo no estoy con tíos casados y a mí me entran mucho pero tengo un discurso muy claro: no estoy con tíos casados por 20.000 historias que no voy a contar», detallaba sobre la escena que presenció en primera persona.

Mariló Montero en la presentación de un libro sobre Carmen Cervera. / Gtres

Por evitar un escándalo, Mariló evitó decir nada en ese instante. «Tengo una defensa inmediata cuando alguien me sorprende, que en los tiempos que corren una persona adulta haga eso contigo… A mí, lo que me sale es darle una bofetada allí mismo, pero también tengo que pensar en el cisma que se monta públicamente. En privado me lo hace y le doy una hostia en la boca que le dejo sin dientes», contaba.

Montero, también se sinceraba y al explicarlo revelaba lo complicado que fue gestionar una situación así. «Que es una persona famosa, que tiene una novia al lado y estamos en un entorno público haga eso… A través de personas de su entorno les voy diciendo que le vayan avisando que me deje en paz», daba a conocer Mariló. Por su parte, Griso quería conocer si el susodicho había bebido alcohol. «Estaba perfectamente», le contestaba Montero.

Susanna Griso y Mariló Montero / Antena 3

«Esa noche no hago nada pero de una forma indirecta sí. A través del entorno mando mensajes directos para que no se genere un conflicto matrimonial, familiar. Yo no quiero problemas pero tengo que solventar este problema o no quiero que me afecte a mi. Yo me ‘escapé’ en este momento. Hay que gestionar muchas cosas», añadía después Mariló Montero, que también indicaba que el entorno de él no se sorprendía de lo ocurrido.

En el marco de esta conversación en el que la ex de Carlos Herrera narraba su testimonio, se sumaba el de la escritora Marta Robles que, confesaba en directo que «en la entrega de los Premios Planeta, hace dos años, me dio un pellizco un autor de muchísimo éxito y yo no dije nada porque estaba con su hija».