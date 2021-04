Tras la polémica que se ha generado por el viaje de los hijos de la infanta Elena a Marbella la pasada Semana Santa, hoy Froilán y Victoria Federica han aprovechado para pasar un rato con su padre, que celebraba su cincuenta y ocho cumpleaños. Los sobrinos del rey Felipe han almorzado con el que fuera duque de Lugo en un conocido restaurante de la capital.

Mientras que Froilán ha llegado solo al local, a Victoria sí que se la ha visto junto a su padre, con quien ha abandonado el restaurante sin querer hacer declaraciones a los medios y mostrándose muy esquiva ante las preguntas de los reporteros.

Los hijos de la infanta Elena han optado en esta ocasión por un estilismo casual, ambos con vaqueros rotos, en el caso de Froilán combinados con una camisa de rayas y en el de Victoria, con un top y un kimono. Por su parte, el exmarido de la infanta Elena ha vuelto a hacer gala de su original gusto a la hora de vestir, con un look en el que destacaba la corbata estampada y el chaleco acolchado como prenda de abrigo.

Hace unos días, Victoria y Froilán se convirtieron en protagonistas de una fuerte polémica después de ser vistos en varios locales de Marbella en Semana Santa, algo que contradice las restricciones de movilidad marcadas por la Comunidad de Madrid, donde ambos residen. El novio de Victoria, Jorge Bárcenas tenía varias actuaciones en la ciudad, de manera que su desplazamiento a Marbella estaba justificado dentro de las excepciones. No así los de los hijos de la infanta Elena, a no ser que viajaran a Marbella antes del cierre perimetral, algo que no se ha confirmado por el momento.

No ha sido esta la única polémica de las últimas semanas en torno a algún miembro de la familia del Rey. Hace unos días, las propias infantas Elena y Cristina estuvieron en el centro de la polémica por haber sido vacunadas durante un viaje a Abu Dabi, donde se les ofreció el suero de Sinopharm, al igual que al rey Juan Carlos. Una actitud que, si bien no contradice la normativa española, sí que ha generado críticas debido a que en España ninguna de ellas habría recibido aún su dosis, por no formar parte de los grupos de riesgo, por edad o condición.

Tranquilos a pesar de las críticas

Según ha declarado el periodista Javier Negre, el hijo mayor de la infanta Elena está muy tranquilo a pesar de las críticas que está recibiendo. Tal como manifiesta el periodista, Froilán considera que es “el peaje que tiene que pagar por ser nieto de quien es y sobrino de quien es”. Al parecer muchos amigos suyos viajaron a Marbella en Semana Santa y no precisamente por motivos de trabajo.