María Zurita ha lanzado su propio libro titulado Mi mamá y yo somos una familia feliz. Ejemplar en el que la prima del Rey Felipe VI cuenta la que es su historia de vida personal en la que su hijo y su perrita Zeta, una adorable teckel son los principales protagonistas. Este pasado 12 de abril, Zurita concedió una entrevista en la que detalló lo que vamos a encontrar en este ejemplar que con tanto cariño ha escrito.

Resulta que su mascota les salvó la vida tanto a ella como a su hijo, quien nació de forma prematura en la semana 29 de gestación al romperse la placenta. Fue Zeta que al comportarse de una forma extraña hizo saltar todas las alarmas. En este escrito, que en un primer momento nació con el objetivo de tenerlo como algo personal para leérselo a su primogénito y le sirviera como una guía para poder gestionar situaciones en las que se pudiera sentir cuestionado por no tener un padre, luego nació la idea de distribuirlo por si puede servir de ayuda a otras familias monoparentales.

Sobre si el pequeño sabe quién es su padre, María respondió con total naturalidad que «no, no me lo ha preguntado nunca, y yo siempre le he dicho que no tenía padre. ¿Que lo preguntará? Seguramente, pero le responderé con toda naturalidad porque no hay nada como hacer normal lo normal, naturalizar lo natural». Asimismo, María ha hablado de su ejemplar sobre su extensa familia y ha contado que vive con sus padres Carlos Zurita y la infanta Margarita de Borbón (hermana de don Juan Carlos y su hermano Alfonso.

La ex concursante de MasterChef Celebrity explicó que el Día del Padre, el pequeño pinta a su abuelo y «lo hace sin confundir los roles, porque sabe perfectamente que el abuelo es el abuelo, es la referencia que él tiene en casa, pero no es su padre. Carlos está en un colegio en el que, gracias a Dios, hay muchos tipos de familia y no se ha sentido diferente».

Gracias a esta entrevista, que María concedió a la revista ¡Hola! se ha podido conocer cómo vive el hecho de ser madre soltera. A lo largo de su relato, María Zurita, que se ha abierto en canal como nunca y ha hecho hincapié en que sus progenitores siempre la apoyaron cuando tomó la decisión tener un hijo, pero hay algo que le genera cierta preocupación.

«Hay una preocupación muy grande y es que a mí me pasara algo, porque mis padres son mayores y el niño se quedaría solo. Pero, ante notario, ya tiene, por si eso ocurriera, dos tutoras oficiales que se responsabilizarían de él. Ese es el único miedo que tengo. El resto, pues, será como la vida misma, que hay que pasar por todo, por lo bueno y lo malo, con la mejor actitud posible y siendo lo más positiva posible», reveló la prima del Rey.