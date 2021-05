Ha pasado un mes desde que Mediaset decidiera paralizar las emisiones del último programa de María Teresa Campos. El camión de ‘La Campos Móvil’, que pretendía recibir a un sinfín de rostros conocidos, frenó en seco cuando tan solo se había disfrutado un capítulo, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como invitada. La falta de unos permisos impidieron darle continuidad. ¿Qué ha pasado con el gran proyecto de la periodista?

Este digital ha tratado de aportar luz y, por qué no decirlo, algo de esperanza a María Teresa de cara a retomar ese formato televisivo que tanto tiempo se ha pasado buscando. Tras una serie de averiguaciones, LOOK ha podido constatar con fuentes de confianza que ‘La Campos Móvil’ volverá a circular por las calles de Madrid. Y no solo eso, sino que ya se empiezan a barajar nombres de futuros invitados que se siente en el camión transparente para ser entrevistados por la andaluza. ¿Será Rocío Carrasco uno de ellos ahora que está de rabiosa actualidad? Hay que recordar la buena relación que las une. María Teresa es como una madre para la primera y no dudó en alegrarse de que por fin fuera a contar la verdad. Además, ya saben lo que es trabajar juntas.

Las emisiones están paralizadas a falta de resolver con la Dirección General de Tráfico (DGT) los permisos necesarios para garantizar la seguridad de María Teresa Campos y de sus invitados. Sin embargo, la idea que circula por la cabeza de los responsables de Mediaset España es la de regresar a la pequeña pantalla. Esa es la buena noticia para la octogenaria presentadora. Sin embargo, la mala es que no hay una fecha prevista para retomar las grabaciones. El grupo de comunicación tampoco lo confirma.

Así las cosas, la matriarca del clan está sumergida en un incómodo compás de espera. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Este diario se ha puesto en contacto con ella para preguntarle por ello y por los avances en su programa, pero nos remite a los responsables de ‘La Fábrica de la Tele’, productora encargada del mismo.

Hace dos semanas era su hija Terelu Campos la que tranquilizaba a todos al asegurar que «no ha pasado nada» con ‘La Campos Móvil’. Los permisos son el obstáculo principal pero hay otro importante: el documental de Rocío Carrasco. El inicio de sus emisiones, también a cargo de la misma productora, hicieron que el primero fuese apartado de la parrilla ya que coincidía en el día, miércoles. Esta es sin duda la gran apuesta de Telecinco para esta primavera y así lo acreditan los datos que está cosechando. Solo su entrevista de hace unas horas congregó a 3.041.000 de espectadores (32,5% de share) delante de la pantalla.

El programa de María Teresa Campos volverá, pero los involucrados en este proyecto no saben cuándo. La primera entrega dejó un buen sabor de boca y una audiencia que, pese a ser mejorable, dejó satisfechos a todos: 12.6 % de cuota y 1.9 millones de espectadores.