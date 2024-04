María Isabel, ganadora de ‘Bailando con las Estrellas’: enamorada de su hija y a punto de casarse

María Isabel se ha convertido en la ganadora de Bailando con las Estrellas. Después de una noche emocionante con una gala final llena de acción, la cantante ha emergido como la ganadora indiscutible de la edición, gracias al apoyo del público y la decisión del jurado. El jurado y el público han coincidido en su veredicto al proclamar a la artista andaluza y a su maestro de baile, Luis Montoro, como la pareja triunfadora de esta edición presentada por Jesús Vázquez. «Os juro por mi hija que no me lo creo, no pensé que me lo iba a llevar yo. Se lo dije a Adri porque se lo merece muchísimo, al igual que todos mis compañeros que hemos luchado por lo mismo», ha confesado la artista cuando se ha hecho con el premio.

El emocionante desenlace de esta competencia constó de tres desafíos únicos. En la primera prueba, cada concursante recibió un baile asignado por los jueces, en el caso de la cantante, tuvo que repetir el tango argentino que cautivó a todos en la gala 3; luego, en una segunda presentación de exhibición, María Isabel eligió una saeta para rendir homenaje a sus profundas raíces andaluzas; y finalmente, recreó su estilo favorito del concurso en la última prueba, interpretando la rumba bolero del programa 10. Durante estos cuatro meses que se ha desarrollado el talent, su mayor apoyo ha sido su familia. Conócela.

María Isabel, con el premio./ Cortesía de Telecinco

En agosto de 2022, María Isabel y su pareja, Jesús Marchena, revelaron la dulce espera de su primer hijo juntos. Después de mantener en secreto la noticia durante los primeros tres meses de gestación, la cantante compartió a través de su perfil en Instagram la inmensa alegría que sintieron desde el primer instante. Expresó que se sentían verdaderamente bendecidos y que estaban experimentando sensaciones únicas, con la emoción de lo que aún estaba por venir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐀𝐑Í𝐀 𝐈𝐒𝐀𝐁𝐄𝐋 🪭 (@mariaisabelamqs)

A través de sus plataformas de redes sociales, la cantante documentó cada etapa de su embarazo. Compartió detalles sobre sus cambios físicos, reveló el sexo del bebé y ofreció actualizaciones emocionantes hasta el día del nacimiento. El 14 de febrero de 2023, Daliana, la primogénita de María Isabel y Jesús Marchena, llegó al mundo, inundando de felicidad a su madre. Desde entonces, María Isabel ha compartido los momentos más especiales con sus seguidores.

Así es Jesús Marchena, el futuro marido de María Isabel y padre de su hija

Aunque la fecha exacta del inicio de su relación no está determinada, Jesús se ha convertido en el mayor apoyo para la cantante onubense. Hace seis años, en 2018, María Isabel elogiaba a su pareja en el programa Viva la Vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐀𝐑Í𝐀 𝐈𝐒𝐀𝐁𝐄𝐋 🪭 (@mariaisabelamqs)

Gracias a sus redes sociales, se sabe que Jesús Marchena es un viajero aventurero que ha hecho de su pasión una profesión. Su perfil de Instagram cuenta con más de 70.000 seguidores. Jesús comparte imágenes de sus viajes por el mundo, desde destinos exóticos como Maldivas o el sudeste asiático hasta lugares más accesibles como Marruecos o París.

Apasionado por el deporte, en sus redes sociales se pueden encontrar imágenes de Jesús practicando diversas disciplinas. Es amante del kite surf y las motos acuáticas, y sus publicaciones sorprenden y deleitan a sus seguidores. A finales de 2021, María Isabel anunció en redes sociales su intención de casarse después de que Jesús le propusiera matrimonio durante una romántica cena durante un inolvidable viaje a las islas Maldivas.