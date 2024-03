Elena Tablada protagoniza el momento más incómodo en ‘Bailando con las estrellas’: su bailarín quiere dejarla

Elena Tablada ha vivido uno de los momentos más complicados delante de las cámaras. El pasado mes de enero, la expareja de David Bisbal daba el salto a la televisión y se convertía en una de las primeras concursantes confirmadas de Bailando con las estrellas. Tras varias semanas de concurso, la empresaria ha mostrado en varias ocasiones que no ha conseguido tener afinidad con su bailarín, algo que le ha llevado a estar nominada en varias ocasiones. Siguiendo esta línea, en la décima edición del programa, su maestro de baile, Adrián, no ha aguantado más y ha pedido en riguroso directo dejar de trabajar con ella.

«No lo quería decir antes por qué quería ser profesional y no causar ninguna problemática. Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo, podría decirse que no sirvo como su maestro así me lo ha dicho esta semana», ha confesado Adrián, tras su actuación juntos. La tensa relación entre Elena Tablada y su maestro de baile está impactando en sus actuaciones. En esta gala, el pasodoble que han presentado ha estado marcado por la tensión entre ellos, algo que los miembros del jurado no han podido evitar notar.

Elena y su bailarín durante la actuación

«El maestro de Elena, finalmente ha pedido un cambio de maestro para él debido a sus múltiples discusiones», han expresado desde el programa, confirmando la noticia de que la empresaria debía cambiar de bailarín. «Yo quiero ser profesional, que ella consiga un buen papel en este concurso, me doy un paso al lado. No quiero perjudicarla. Abro petición al programa de que le puedan poner a otro maestro», ha terminado diciendo Adrián Esperón.

El conflicto entre Tablada y su bailarín surgió hace varias semanas, cuando tras algunos roces y discrepancias, el maestro decidió cambiar su enfoque metodológico, lo cual no fue del agrado de Elena. «Son bastantes días juntos y yo cambié ahí en un momento del entrenamiento que fui un poco más severo y a ella no le gustó». Algo que Elena no ha dudado en replicar, intentando llegar a un entendimiento: «Él dice que le llamé agresivo, pero yo no le llamé eso. Sentí que el entrenamiento estaba siendo agresivo. No es lo mismo que te diga que siento que me tratas mal a que te llame maltratador».

A pesar de todas las desavenencias con el bailarín, Elena ha querido mostrar en algún momento su mejor cara e intentar no quedar en evidencia pidiendo perdón, dispuesta a una reconciliación que ahora ya parece totalmente imposible: «Le he pedido disculpas y le he dicho que no volveré a referirme a él en esos términos», ha comentado Tablada en un último intento por acabar con toda la presión. Unas palabras que no han servido de nada, a las que incluso Jesús Vázquez ha dado la puntilla: «La tensión se corta con tijeras», ha expresado.

Sheila Casas carga contra Elena Tablada

Tras todo lo ocurrido durante la noche, algunos compañeros de Elena Tablada han decidido dar su opinión sobre lo ocurrido. Una de las primeras ha sido Sheila Casas, quien no ha dudado en apoyar a la expareja de David Bisbal. «Mucho ha tenido que aguantar Elena Tablada de este señor que no se sabe, no es oro todo lo que reluce. Es muy fácil decir dos cosas en dos minutos de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente. Tú puedes, Elena, sigue esforzándote y dándolo todo como siempre», ha comentado la hermana de Mario Casas en un vídeo que ha publicado el programa en sus redes sociales, mostrando la discusión de la pareja de baile.