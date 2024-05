María Guardiola, rejuvenecida tras su paso por la UCI

Este miércoles, 29 de mayo, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha retomado su agenda profesional después de mantenerla paralizada durante varias semanas tras sufrir una sepsis, un síndrome clínico de disfunción de órganos que le obligó a permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres. La política ha reaparecido en una declaración institucional en Mérida donde ha lucido un cambio de look muy rejuvenecedor y ha agradecido el cariño que ha recibido a lo largo de estos complicados días.

En las imágenes trascendidas del momento se puede ver a Guardiola declarando frente a las cámaras con un color de cabello mucho más oscuro que el que lucía anteriormente, el cual se acercaba más a un tono rubio y claro. Para la ocasión, ha optado por enfundarse en un vestido primaveral en color beige junto a un estampado floral verde y rojo que terminaba con un acabado de flecos.

María Guardiola. (Foto: Gtres y RRSS)

Más allá del visible cambio de look, María se ha mostrado muy emocionada de poder volver a hacer frente a sus responsabilidades profesionales. «Ya es hora de volver a la normalidad», manifestaba, añadiendo que durante la jornada de este miércoles entraba en sus planes mandar una carta a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para proponerle que se celebra el Debate sobre el Estado de la Región los próximos 24 y 25 de junio.

En cuanto al cariño y el apoyo que ha recibido, la política se ha mostrado muy agradecida frente a los micrófonos: «Yo no sé cómo voy a dar las gracias a tantísimas personas por su cariño y por su preocupación. De verdad que me he sentido tremendamente arropada en todo momento», decía, al mismo tiempo que aseguraba que los días que había estado ingresada habían sido muy «complicados» y «difíciles» para ella y para su entorno más cercano.

Volvemos a la normalidad, a las calles, a mis responsabilidades, para seguir sintiendo esa satisfacción de cumplir promesas y demostrar mi compromiso con los extremeños. Hoy mismo solicitamos la celebración del Debate de Orientación Política General el 24 y 25 de junio. pic.twitter.com/DQIFVJxDLK — María Guardiola (@MGuardiolaM) May 29, 2024

No obstante, pese a todo, María también ha querido dedicar un trozo de su discurso a la sanidad pública extremeña, la cual considera que es «un honor para todos» poder hacer uso de su servicio. Después de su ingreso, la política tiene claro que no ha podido estar en «mejores manos», algo de lo que ha sido muy consciente durante toda su recuperación.

Fue el pasado 14 de mayo cuando María Guardiola comenzó a sentir fiebre y malestar. Acudió al hospital al ver que no conseguía disminuir dichos síntomas y fue allí donde tras someterse a diferentes pruebas fue diagnosticada con un proceso infeccioso que le obligó a ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Todo salió según lo esperado en la mesa de operaciones pero, durante la recuperación, la política sufrió una sepsis por la que tuvo que ser atendida durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, según informó la Junta de Extremadura a través de un comunicado.

María Guardiola en una declaración institucional en Mérida. (Foto: Canal Extremadura)

Recibió el alta hospitalaria el pasado 23 de mayo con la condición de continuar un tratamiento domiciliario, además de acudir a las revisiones periódicas estipuladas y necesarias para su recuperación. Ahora, la reaparición que ha protagonizado este miércoles ha calmado la preocupación por su estado de salud, ya que la propia presidenta ha asegurado estar recuperada y querer retomar su agenda, paulatinamente, en las próximas semanas.