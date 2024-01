María Ángeles Grajal, de 69 años, ha vivido una Navidad marcada por un grave contratiempo de salud. La viuda de Jaime Ostos tuvo que desplazarse hasta el Hospital de la Zarzuela de Madrid al encontrarse indispuesta con un dolor en la pierna. Aunque en un primero pensaba que era fruto del cansancio cuando la examinaron en el centro médico su vida dio un giro de 180 grados porque todo era más grave de lo que ella había imaginado. De hecho, tuvo que pasar por la mesa de operaciones para solventar la dolencia.

María Ángeles Grajal / Gtres

La doctora ha reaparecido este lunes, 8 de enero, y ha atendido amablemente a los medios de comunicación. «Es un día muy difícil para mi porque es el aniversario de Jaime», ha indicado en referencia a la muerte del torero, que murió el 8 de enero de 2022 a consecuencia de un infarto.

Sobre la operación ha indicado que «hoy ha sido mi primer día de trabajo y estoy como si me hubiera pasado un tranvía por encima. Ha sido una operación severa, pero bueno estoy muy bien. Lo que tengo que tomar ahora es un anticoagulante y hacer vida normal y nunca más volver ha fumar». Después, ha revelado que ya lleva 17 días sin este hábito. Una vez ha explicado su situación, María Ángeles Grajal se ha marchado con un nudo en la garganta recordando a Jaime Ostos. «Hoy no estoy ni para hablar

Jaime Ostos y María Ángeles Grajal paseando / Gtres

El contratiempo de salud de María Ángeles Grajal

La doctora concedió una entrevista en la que se sinceró sobre este revés de salud. «El día 24 me tuvieron que ingresar por urgencias para hacerme un bypass iliofemoral porque tenía una insuficiencia circulatoria periférica en la pierna derecha y fue horrible. Casi a vida o muerte», indicó en una entrevista a ABC.

«Desde el día 22 notaba que tenía poca sensibilidad en esa pierna, pero como había estado bailando en una zambomba navideña pensé que era del cansancio, pero cuando me llevaron a Urgencias en el Hospital de La Zarzuela y el doctor Fontcuberta me dijo que tenía un dos por ciento de flujo. Imagínate. Era gravísimo. Me operaron inmediatamente y después pasé tres días en UVI y otros tres en planta. Hoy me creo que soy muy dura, como el Cid Campeador, pues ya estoy andando sobre todo por las mañanas aunque las tardes descanso», añadió.

Además, María José Grajal confesó que tras este susto de salud había dejado de fumar. «He dejado de fumar y entre el mono de estar once días sin tabaco y tener que asumir que he tenido un factor de riesgo muy grave en mi vida y todas las consecuencias que derivan en mi profesión, pues ha sido asumir mucho en muy poco tiempo. Pero tengo que dar las gracias a mi hijo, a mi hermana y a Pepe Gandía. Con ellos estoy superándolo todo», comentó.