Más de un año ha pasado, pero por fin María Ángeles Grajal y su hijo Jacobo han conseguido vender el chalet de Jaime Ostos. Fue en febrero de 2022, un mes después del fallecimiento del torero, cuando su viuda se armó de valor y puso a la venta la casa en la que habían compartido vida durante más de tres décadas. Una propiedad ubicada en Villaviciosa de Odón, plagada de recuerdos que se le quedó grande.

Las ofertas no tardaron en lloverle, pero decidió alargarlo sin motivo aparente. Finalmente, ha conseguido venderla por un total de 650 mil euros. Se trata de una finca de más de 1.200 metros cuadrados en la que se encuentra una casa de cinco habitaciones de poco más de 400 metros cuadrados. Si bien es cierto que el año pasado su precio ascendía casi los 900 mil euros, finalmente han apostado por un comprador que ha ofrecido bastante menos por ella. Durante este tiempo, han sido muchos los interesados en la propiedad, siendo uno de ellos Rosa López. Sin embargo, parece que finalmente la casa de Jaime Ostos es ahora propiedad de una persona completamente anónima y ajena al foco mediático.

Sala de fiesta en chalet de Jaime Ostos de Villaviciosa de Odón / Idealista

Tal y como ha informado Semana, María Ángeles Grajal y Jacobo vivirán a partir de ahora por separado, aunque ambos en el mismo destino: el Soto de la Moraleja. «Ahora mismo están haciendo la mudanza Jacobo y la chica. Yo estoy en la consulta porque me da mucho coraje y me vienen muchos recuerdos. Prefiero ver todo metido en el camión», ha confesado la viuda del torero para la revista. Además, ha desvelado que son muchas cosas las que tiene que sacar del domicilio, por lo que ha tomado la decisión de regalárselas a dos familias de Toledo que están sufriendo las consecuencias de las últimas tormentas. Mientras continúa su guerra fría con el resto de hijos del diestro, su mujer ha querido dejar claro que se han llevado todo aquello que han querido y que, según sus deseos, podrían lucir en el Museo de la Real Maestranza de Sevilla. «He vivido cien mil cosas maravillosas en esa casa. Para mí no es cerrar una etapa porque para mí es un vacío, una ausencia, con la que estoy aprendiendo a convivir», ha sentenciado para la revista.

Salón del chalet de Jaime Ostos en Villaviciosa de Odón / Idealista

La vivienda familiar cuenta con un recibidor con acceso directo a las escaleras que suben a la planta superior. La decoración está basada en la madera, el estilo vintage y, sobre todo, ese aire acogedor que han conseguido crear después de tantos años formando recuerdos allí. Una vivienda en la que la figura de Jaime Ostos está presente en cada estancia, pues cuenta con numerosos homenajes hacia el torero en forma de cuadros, muebles de telas o libros.

Salón del chalet de Jaime Ostos en Villaviciosa de Odón / Idealista

Una de las zonas más grandes de la casa es el salón, que cuenta con un espacio en el que se encuentra la televisión, otro destinado al comedor y otro para visitas. Esta última está decorada con mobiliario de lo más clásico, figuras de toros y vitrinas llenas de porcelana. El toque andaluz también está presente, sobre todo en la cocina, que parece estar inspirada en los míticos patios andaluces. Pero, sin duda, lo más significativo es la zona de fiesta ubicada en el sótano; un lugar con sillones, mesas blancas y luces led a la cual se accede a través de una puerta secreta ubicada en uno de los armarios que hay en la zona de almacenaje.