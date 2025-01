Cada minuto que pasa las llamas se abren paso. El fuego que comenzó el 7 de enero en las colinas de Pacific Palisades, una de las zonas más lujosas de Los Ángeles (California), se propaga rápidamente. Ya han causado al menos cinco fallecimientos y más de 100.000 personas han sido evacuadas. Igualmente, múltiples hogares de personalidades famosas han sufrido las consecuencias de la catástrofe, como es el claro ejemplo de la residencia de Adam Bordy y su mujer Leighton Meester o la de Paris Hilton.

El mensaje de María Adánez

Quien se ha pronunciado a través de la red sobre lo que está ocurriendo es María Adánez. Mediante un post ha dado a conocer que tiene una amiga en el citado lugar que está sufriendo las consecuencias de los fuegos que reducen a cenizas todo lo que encuentran.

«Hoy es el cumpleaños de mi querida amiga @mariannetitiriga, que está viviendo una pesadilla real en Los Ángeles por los terribles incendios que asolan California. Es difícil imaginar un cumpleaños así, en medio de tanto horror, como sacado de una película de terror. Todo mi apoyo a los bomberos que están luchando por controlar esta tragedia. Amiga, feliz cumpleaños. Lo siento muchísimo y estoy contigo», ha indicado. Además, ha compartido una desgarradora imagen de una casa envuelta por las llamas.

Los famosos afectados por los incendios

Una de las famosas que ha sufrido las consecuencias de los incendios ha sido Paris Hilton. La empresaria ha compartido en el universo 2.0 cómo ha quedado su residencia, situada en Malibú. «Estoy aquí en lo que solía ser nuestro hogar, y el corazón roto es verdaderamente indescriptible. Cuando vi la noticia por primera vez, estaba en completo shock, no pude procesarlo. Pero ahora, de pie aquí y viéndolo con mis propios ojos, siento como si mi corazón se hubiera roto en un millón de pedazos», ha comenzado diciendo.

«Esta casa no era solo un lugar para vivir, fue donde soñamos, reímos y creamos los más hermosos recuerdos como familia. Fue donde las pequeñas manos de Phoenix hicieron arte que amaré por siempre, donde el amor y la vida llenaron cada rincón. Para verlo reducido a cenizas… Es devastador más allá de las palabras», ha añadido. «Lo que me rompe el corazón aún más es saber que esta no es solo mi historia. Tanta gente lo ha perdido todo. No son sólo paredes y techos, son los recuerdos. Son las fotos, las piezas irremplazables de nuestras vidas…», ha proseguido Hilton. «Y, sin embargo, con este dolor, sé que soy increíblemente afortunado. Mis seres queridos, mis bebés y mis mascotas están a salvo. Eso es lo más importante, y me aferro a esa gratitud con todo lo que tengo. Y más que agradecido a todos los bomberos, primeros auxilios y voluntarios que arriesgan sus vidas para combatir estos incendios», ha explicado. Por otro lado, la vivienda de Adam Brody y su mujer Leighton Meester, ubicada en Pacific Palisades, ha quedado reducida a cenizas por los incendios forestales.