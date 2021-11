El de Mar Torres es nombre de rabiosa actualidad después de la publicación de unas fotografías en las que se la ve en actitud muy cariñosa con Froilán de Marichalar. El miércoles por la mañana pudimos hablar con ella cuando se dirigía a realizar unas gestiones por Madrid. ¿Qué hay entre ellos? ¿Han vuelto a enamorarse?

Las cámaras de la agencia de prensa Gtres la han captado andando por la calle y han querido preguntarle por este nuevo acercamiento: «Muy discreta, apenas quiso pronunciarse sobre esas imágenes con el hijo de la infanta Elena y tampoco confirmó ni negó que se estuviesen dando una nueva oportunidad. Tan solo al preguntarla si quería decir algo nos sorprendió contestando: «Muchísimas gracias. Estoy muy bien».

Fiel a su comportamiento hermético, Mar Torres está decidida a blindar todo lo que tenga que ver con su relación con Felipe de Marichalar. Esa es una de las premisas que la pareja se ha puesto en esta segunda etapa juntos. En su primera intentona, el romance acabó convertido en una cuestión de pleno interés mediático, algo que consideran que fue un detonante. Esta vez será diferente y por lo que se ve no van a conceder declaraciones sobre este asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Torres (@martorresss)

Desde un tiempo a esta parte, Mar y Felipe se están dejando ver con cierta asiduidad. Pasean, van a comer y cenar a restaurantes de moda de la capital y disfrutan compartiendo su tiempo libre. En su última salida, recogida por la revista Hola, se ve cómo el nieto del rey emérito agarra del hombro a la joven influencer y después le abraza por detrás, en un claro gesto cariñoso que denota que entre ellos hay algo más que amistad.

Sea como fuere, da la sensación de que los dos han recobrado la ilusión y han puesto remedio a las cosas que fallaron en su primera etapa. Aunque no se han pronunciado oficialmente, muy sorprendentes fueron las declaraciones de Torres hace unas semanas. Preguntada por Froilán, no escondió el cariño que se tienen: «No puedo decir de este agua no beberé porque Felipe se ha portado muy bien conmigo. Siempre estoy abierta al amor». Días después, durante el estreno del documental Medjugorge, incidía en esto: «Nos apoyamos muchísimo en todo. Hemos estado mucho tiempo de noviazgo y tenemos muy buena relación. Conmigo se ha portado muy bien, siempre se ha preocupado por mí».

En cuanto a las denuncias por amenazas en redes sociales, Mar Torres confirmó con un lenguaje no verbal y un movimiento de cabeza afirmativo, que siguen adelante. Radiante y de lo más elegante se mostró la rica heredera del imperio ElPozo, quien lucía un brillo especial en sus ojos y una mirada que escondía una gran felicidad. No cabe duda de que ahora está atravesando un momento excepcional que no quiere que se tuerza por nada del mundo.