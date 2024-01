Mar Flores se compra un piso valorado en casi un millón de euros

En medio del revuelo mediático que se ha generado tras la entrevista de Carlo Costanzia en De Viernes, Mar Flores vuelve a estar en primera plana mediática tras conocerse que ha adquirido un piso en una de las zonas más exclusivas del norte Madrid por un valor que roza el millón de euros. La modelo ha llevado a cabo una inversión en agosto de 2022, cuando firmó la compra de la propiedad.

Mar Flores en una foto de archivo/ Gtres

La vivienda, que cuenta con 188 metros cuadrados, tiene cuatro habitaciones y tres baños, está valorado en 960.000 euros y podría alquilarlo por 2.500 euros al mes, explica Lecturas en sus páginas. Actualmente, la maniquí vive con sus hijos un periodo de quince días al mes en el dúplex de El Viso, el que fue su domicilio conyugal mientras estuvo casada con Javier Merino.

Sin embargo, según ha indicado El Confidencial, el empresario podría perderlo debido a la situación que atraviesa, ya que debe afrontar unos problemas legales, por lo que este movimiento por parte de Mar Flores podría ser el plan B perfecto por si finalmente tiene que abandonar la casa en la que ha residido en los últimos años.

Más propiedades

Por otro lado, Mar Flores cuenta con un patrimonio más amplio. En 2009, mientras todavía seguía casada con Merino, compró un apartamento de 184 metros cuadrados en una exclusiva urbanización de Marbella. Entre las características más reseñables destaca el jardín privado, de 74 metros cuadrados. Además, tiene plaza de garaje y trastero. Pero, sin lugar a dudas lo que más llama la atención es la ubicación en la que se encuentra.

Mar Flores en la Pasarela Cibeles / Gtres

Está ubicado cerca del mar y de la zona de ocio y restaurantes de la ciudad. A su vez, cuando Flores se desplaza al citado enclave también puede disfrutar de la privacidad que ofrece el lugar, algo que la empresaria valora mucho.

Revés empresarial

Han pasado cerca de dos años desde que Mar Flores tuvo que decir adiós a uno de sus negocios, Mar Flores Madrid, la firma de bolsos y maletas en la que trabajaba desde 2017, ya que la marca nunca tuvo los ingresos deseados. Hoy en día su nombre solo aparece ligado a una sociedad, continúa siendo la Administradora Única de Seahouse State SL, empresa dedicada, según datos del Registro Mercantil, al «alquiler de bienes inmobiliarios», que cerró en 2022 con un total activo de 800.000 euros y que pertenece en un 99,8% a The Little Giraffe SL, entida desde la que durante un tiempo gestionó sus ingresos en publicidad, pero que desde 2014 pertenece a su ex, del que se separó en el año 2016.

Mar Flores en la cena de Navidad de Antena 3 / Gtres

Una vida alejada del ojo público

Desde hace algún tiempo hasta ahora, Mar Flores ha limitado sus apariciones públicas, por lo que es poco habitual que conceda entrevistas o que se deje ver en actos. Al principio de su carrera como modelo era uno de los rostros más perseguidos de la crónica social de nuestro país, sin embargo, ahora opta por la más absoluta discreción.