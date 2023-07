Ya son marido y mujer. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 8 de julio en el palacio El Rincón, rodeado de sus familiares y entorno más cercano. Una hermética ceremonia de la que poco a poco van saliendo más detalles a la luz. Durante el convite nupcial, el hermano de la marquesa de Griñón, que fue quien le acompañó hasta el altar, dio un discurso cargado de sentimiento y con un claro mensaje hacia el empresario.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva el día de su preboda / Gtres

«Esta familia no es famosa por matrimonios largas hasta que llegamos nosotros. Tardé mucho en casarme, como sabe Amparo muy bien», comenzó diciendo Manuel Falcó, hermano mayor de la novia, tal y como se ha hecho eco ABC. Frase con la que hizo referencia a su boda con Amparo Corsini, hace 24 años. «Hasta que te casas, las puedes hacer cuadradas, pero cuando te casas ahí estás», añadió.



Fue el pasado mes de septiembre cuando explotó la bomba. Primero vino el anuncio de compromiso de Tamara e Íñigo a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Horas después llegó la decepción. Comenzaron a llegar una serie de vídeos en los que aparecía Onieva besándose con otra mujer que no era Tamara en el marco del festival de música Burning Man, celebrado en Nevada, Estados Unidos, el pasado verano.



En un primer momento, Íñigo negó la monumental, pero poco después reconoció a través de un comunicado que había sido infiel a su futura mujer. Llegó la Navidad y se obró el ya bautizado como milagro navideño porque la pareja se dio una nueva oportunidad. Habemus boda y así ha sido porque ya se han prometido amor eterno.

Manuel Falcó en la preboda de su hermana / Gtres

Habla Tamara Falcó

Este mismo lunes, 10 de julio, ha salido a la luz la hermética exclusiva que tenía pactada Tamara Falcó con la revista ¡Hola!. En ella, ha hablado sobre cómo se sintió en su gran día, pero también ha confesado lo que opina sobre el perdón y si confía o no en Íñigo Onieva.

Tamara Falcó, feliz, llegando a su preboda/ Gtres

Sobre si tiene o no confianza en su marido, ha respondido que «quiero pensar que sí, porque, si no, no me habría casado con él. Conozco a amigas que llevan esto… que a lo mejor son muy celosas y siempre tienen dudas». Asimismo, la ganadora de MasterChef Celebrity ha añadido que ella no es celosa y que espera «no serlo en un futuro, pero bueno, pasado pisado». “Había muchas cosas que necesitábamos. Por ejemplo, igual necesitaba aprender el poder del perdón o el amor al prójimo, seguir queriendo cuando alguien te hace daño. Para Íñigo también ha sido una forma de llegar con honestidad a este momento», ha continuado explicando sobre la infidelidad. Finalmente, el amor ha triunfado. «Eso desde luego. El amor es Dios. Nos hemos casado y hay una frase que se repite: ‘Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre’, y está llena de significado», ha terminado diciendo la hija de Isabel Preysler que se encuentra en uno de los momentos más especiales de su vida.