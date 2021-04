Fin de semana de toros y emoción para Manuel Díaz y su familia

Manuel Díaz, ‘El cordobés’, ha vuelto a los ruedos en la que ha sido una tarde gloriosa en Sanlúcar de Barrameda, después de dos temporadas fuera de cartel debido a una importante lesión de cadera. Tras una doble operación en sendas piernas, dos prótesis y una recuperación que ha llevado su tiempo, el diestro ha regresado por todo lo alto y en la mejor compañía. Y es que la terna la formaban Enrique Ponce y Emilio de Justo, mientras que en el tendido contaba con unos espectadores de excepción: su mujer, Virginia Troconis, su hija Alba y sus hermanos Chema y Julio Benítez.

Las emociones estaban a flor de piel para todos ellos. No solo era una tarde de toros, sino también una vuelta al coso con el que el torero llevaba soñando más de dos años. A pesar de las restricciones, Manuel estuvo muy bien acompañado. Su familia no perdió detalle de su actuación y vivió con la misma ilusión que él cada uno de los lances que realizó durante la lidia de los dos toros que le tocaron en suerte.

Virginia, Alba, Julio y Chema aplaudieron, se emocionaron y pidieron los máximos trofeos para un Manuel que volvió a demostrar su torería, como si no hubiera pasado el tiempo. Como no podía ser de otra manera, el torero les brindó un toro a las mujeres de su vida presentes en el coso de El Pino. Horas después de su tarde, que se saldó con una oreja y una vuelta al ruedo, Manuel compartía sus emociones con sus seguidores a través de sus redes sociales con un bonito mensaje. «Dicen que al lugar donde has sido feliz no debes tratar de volver. Yo creo que por lograr tu felicidad tienes que ir donde sea y cuentas veces haga falta», escribía.

Y terminaba con unas palabras de agradecimiento: «Ha sido una tarde muy especial. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo y cariño!». La respuesta de sus seguidores, entre ellos amigos y familiares, no se hicieron esperar. Alba le escribía a su padre: «Eres la persona más increíble del mundo mundial», mientras que su mujer Virginia le daba las gracias «por ser como eres».

Su hermano Julio, siempre a su lado

Su hermano Julio Benítez no faltó el sábado a la reaparición de Manuel. «Me hace mucha ilusión venir y sé que a él también le hace que estemos aquí», aseguraba Julio minutos antes del comienzo de la corrida que disfrutó al lado de su sobrina Alba, con quien comentó varios momentos de la tarde.

Desde que a Manuel se le reconoció oficialmente como hijo de Manuel Benítez, ‘El cordobés’ -hace cuatro años-, los dos han llevado una relación de auténticos hermanos. Y eso ha incluido el hecho de torear juntos, como así lo hicieron durante la última temporada de Manuel antes de pasar por quirófano. No descartan volver a hacerlo, han disfrutado no solo de sus tardes de gloria en los ruedos, sino también de su día a día en familia, a pesar de que el patriarca del clan aún no ha querido tener contacto con Manuel.