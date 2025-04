«La noticia que nunca hubiese querido publicar». Con estas palabras, Manu Sánchez anunció el 30 de mayo de 2023 que padece cáncer. Desde entonces, el mítico presentador de televisión está inmerso en su recuperación. Al mismo tiempo ha querido visibilizar la dolencia hablando en varias ocasiones sobre ella.

Sin ir más lejos, recientemente ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre la enfermedad. «Como mi metástasis no desaparece, hasta que no dejen todo limpio… Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas me quedan”, ha comunicado Manu Sánchez.

Manu Sánchez. (Foto: Gtres)

Como es habitual en este tipo de situaciones de salud, los profesionales están haciendo un seguimiento exhaustivo al humorista para así ver en qué punto se encuentra de la enfermedad y, si es necesario intervenirlo. De hecho, el Sánchez ha señalado que prevé que su próxima operación tenga lugar en junio o en septiembre de este mismo año. Pese a que los doctores han asegurado que se trataría de la última operación, el propio cómico prefiere que lo confirmen cuando lo tengan completamente asegurado.

Durante su entrevista en la revista Semana, Manu también ha reflexionado sobre cómo ha cambiado su vida desde que le diagnosticaron cáncer. «Soy una persona distinta y mi realidad también lo es», ha dicho, al mismo tiempo que ha recalcado que la positividad le ha ayudado en los momentos más complicados. «La cabeza es importante y sentirte tú», ha expresado.

Aunque aseguró que tenía «miedo» cuando fue conocedor del cáncer que padece desde hace dos años, Manu Sánchez es el perfecto ejemplo de resiliencia y así lo ha desmotrado. «Tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: Tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… Tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: Me voy a curar. Estoy en las mejores manos: Nuestra sanidad pública. En el hospital Virgen Del Rocío está el camino hacia la curación. No hay otra. Avanti», dijo cuando reveló la noticia a través de sus redes sociales. Post que fue acompañado de una imagen desde el hospital.

En medio de esta delicada situación que está atravesando Manu Sánchez, su talento (que nunca ha pasado desapercibido) ha sido reconocido, recibiendo galardones como la Medalla de Andalucía o el Premio Iris al mejor presentador de televisión autonómica.