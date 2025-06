Con la llegada del calor, los mares mediterráneos se llenan de yates que parecen sacados de catálogos de ciencia ficción. Y entre tanto lujo flotante, hay uno que eclipsa al resto como si de una superproducción hollywoodiense se tratara. Steven Spielberg, el director que convirtió a un tiburón en icono del terror marino, ha fondeado en las aguas de Mallorca su impresionante megayate Seven Seas, un verdadero palacio náutico que está dando mucho que hablar.

El cineasta estadounidense ha traído a las Baleares su joya flotante, valorada en más de 250 millones de dólares. La embarcación, construida en 2022 por el prestigioso astillero holandés Oceanco, no sólo refleja el gusto por el lujo y el diseño, sino que también marca un hito en la arquitectura naval contemporánea. Con sus 109 metros de eslora y 16 de manga, el Seven Seas no pasa precisamente desapercibido en el puerto de Puerto Portals, donde atracó hace unos días, despertando la curiosidad de turistas, residentes y algún que otro paparazzi a la caza de famosos.

El yate de Steven Spielberg. (Foto: Gtres)

El yate es todo menos discreto. A bordo, Spielberg puede disfrutar de una piscina infinita con pared de cristal que también hace las veces de pantalla de cine, gimnasio completo, spa, helipuerto y hasta una terraza privada con jacuzzi. Los interiores, diseñados por Molly Isaksen Interiors, cuentan con ventanales de suelo a techo, que permiten disfrutar del azul mallorquín desde la comodidad del aire acondicionado. Y no, no es sólo una atracción flotante: el Seven Seas está pensado para que el director y sus invitados viajen con todas las comodidades imaginables. Tiene capacidad para 14 pasajeros, distribuidos en siete camarotes de lujo, y una tripulación de 30 a 35 personas que se encarga de que todo funcione como un reloj suizo.

Esta no es la primera vez que Spielberg recala en Mallorca, pero sí la primera que lo hace con este nuevo yate. El anterior Seven Seas, de «sólo» 86 metros, fue vendido en 2021 al empresario canadiense Barry Zekelman, quien lo rebautizó como Man of Steel. El nuevo modelo, mucho más grande y tecnológicamente avanzado, representa una evolución tanto en tamaño como en ambición. Es, en muchos sentidos, la secuela mejorada de una saga personal de lujo flotante.

Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, en Portofino. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que Spielberg no es el único que ha encontrado en las Baleares su paraíso particular. Mallorca, Ibiza y Menorca se han consolidado como destinos predilectos para la élite internacional, y el verano es su temporada alta de exhibición. Otras celebridades, empresarios y millonarios, menos conocidos pero igual de solventes, también muestran estos días sus yates como quien se pone un reloj nuevo en una fiesta: con sutileza, pero asegurándose de que se vea bien. Uno de los ejemplos más deslumbrantes es el Al Lusail, el majestuoso yate del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, cuya presencia en aguas baleares ha causado tanto revuelo como fascinación. Con más de 120 metros de eslora y un diseño que parece sacado del futuro, es otra muestra del poder de atracción que tiene el Mediterráneo para quienes pueden permitirse vivir el verano a lo grande.