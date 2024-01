Fue el pasado miércoles cuando, apenas unas horas después de conocerse que la princesa Catalina se encontraba en el hospital tras haberse sometido a una operación abdominal, la Casa Real británica emitía un nuevo comunicado anunciado que el Rey Carlos III pasará por quirófano en los próximos días. «Al igual que miles de hombres cada año, el Rey sufre agrandamiento de la próstata. La dolencia de Su Majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo. Los compromisos públicos del rey se pospondrán durante un breve período de recuperación», rezaba el escrito.

«Su Majestad ha querido hacer públicos los detalles de su diagnóstico para alentar a otros hombres que puedan estar experimentando síntomas a hacerse controles, de acuerdo con los consejos de salud pública. El Rey tenía planeadas una serie de reuniones y eventos en Dumfries House mañana y el viernes, que ahora se posponen por consejo del doctor; de ahí el anuncio de hoy», terminaba.

El Rey Carlos III en un acto oficial / Gtres

Una información que ha sido ampliada hoy, día 24 de enero, y no precisamente en favor del monarca. En principio, el Rey Carlos III iba a estar hospitalizado una noche y su periodo de recuperación se estimaba breve. Sin embargo, ahora se ha sabido que volver a estar al 100% le llevará algo más de tiempo. Según informa HELLO!, el equipo médico del soberano habría recomendado a Carlos III alargar su estancia en el hospital para mantener así la vigilancia y actualizar en tiempo real su estado de recuperación. Del mismo modo, los especialistas han manifestado a Carlos III su deseo de alargar la baja médica y retrasar su incorporación al trabajo durante dos semanas si no hay complicaciones, y no una, como se preveía.

Con tal situación, y con Guillermo y Catalina también de baja, todo apunta a que la Reina Camilla seguirá siendo la figura visible de la Corona en la agenda oficial. Hace unos días, la natural de Londres aseguró, durante la inauguración de un espacio para ayudar a las víctimas de violencia doméstica en la Galería de Arte de Aberdeen, en el noreste de Escocia, que Carlos III se encontraba «bien» y que «deseaba volver al trabajo» lo antes posible.

¿Qué es el agrandamiento de la próstata?

La afección de Carlos III se denomina hiperplasia prostática benigna y, si bien es muy común entre las personas mayores de cincuenta años -pues se asocia a los cambios hormonales y el envejecimiento-; normalmente, no reviste gravedad. Asimismo, tampoco implica que se incremente el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. «A medida que la próstata crece, puede presionar la vejiga y comprimir la uretra. Esto puede hacer más lento o bloquear el flujo de orina que sale de la vejiga. Con el tiempo, el músculo de la vejiga puede debilitarse al tratar de orinar a través de una uretra estrecha», señalan desde MedlinePlus, un servicio informativo en línea de salud a los mandos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM), y parte de los Institutos Nacionales de la Salud del país en América del Norte.

«Cuando esto sucede, es posible que su vejiga no se vacíe por completo al orinar. Una uretra estrecha y una vejiga débil causan muchos de los problemas urinarios por HPB», añaden previo a especificar los síntomas más frecuentes de la hiperplasia prostática benigna, que incluye los siguientes: necesidad de orinar frecuentemente (micción frecuente) o con urgencia, dificultad para comenzar a orinar, o goteo después de la micción, entre otros.