Manu Tenorio ha arremetido contra Mediaset tras su expulsión en Bailando con las estrellas, el talent show de danza en el que estaba concursando y que, para el artista, era todo un reto. Además de poner todos los punto sobre las íes al jurado durante la emisión del programa, el ex concursante de Operación Triunfo ha reaparecido en redes sociales donde ha demostrado su mal perder.

El duro mensaje de Manu Tenorio sobre Mediaset

El pasado sábado 11 de octubre, Manu Tenorio -que en la última semana tuvo varios desencuentros con su compañera de baile- se convirtió en el tercer expulsado de Bailando con las estrellas. El artista estaba nominado junto a Bárbara Rey, que salió victoriosa frente al cantante. Mientras que Pelayo Díaz, Inmaculada Casal y Blanca Li votaron a favor de la vedette, el intérprete de Quiéreme solo tuvo dos apoyos: el de Julia Gómez y el de Gorka Márquez.

Fue entonces cuando el cantautor estalló contra un miembro del jurado. «Pelayo no ha sido fiel a su palabra. Antes dijo que había que valorar la constancia y el trabajo y eso es justo lo que no ha valorado», dijo sobre el influencer, del que consideraba que no había valorado su evolución en el concurso.

Si por algo se caracteriza Tenorio es por no tener filtro a la hora de expresarse cuando no está de acuerdo con algo. Y en esta ocasión no ha sido menos. El cantante, tras ser eliminado del talent de danza, reapareció en sus redes sociales para arremeter contra Mediaset. «Sigamos así: sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia, sin reconocer el compromiso. ¡Buen camino!», dijo sobre la cadena de Fuencarral, que ha hecho caso omiso a las palabras del artista.

Así habló de su participación

El pasado mes de septiembre, antes de que comenzara Bailando con las estrellas, Manu asistió al FesTVal de Vitoria donde habló de su participación en el concurso, que suponía todo un reto para él: «Lo que voy a hacer luchar contra ese pequeño enemigo saboteador que tenemos dentro que nos dice lo que podemos o no hacer. Siempre, desde hace años, me ha bloqueado mucho el tema del baile. Siempre he dado por hecho que no sabía bailar. El peor enemigo lo llevamos dentro. He querido plantarle cara».

El cantante dijo entonces que «se merecía ser feliz» y que su familia viera «su mejor versión» tras un mal momento de salud mental: «He estado con una depresión muy fea. No estaba en mi mejor momento, ha durado más de la cuenta… Ha sido por motivos ajenos a mí, pero eso ha sido uno de los detonantes para que diera el paso de participar en este programa. Quiero aportar luz, color y diversión».

Además, reconocía que el talent de Telecinco había marcado un antes y un después en su vida: «Bailando con las estrellas ha sido la oportunidad de levantarme todas las mañanas. Eso es una bendición. Hay que verbalizar las cosas y no esconderlas. Somos mucho más frágiles de lo que creemos y la sensibilidad es muy bonita. Tenemos que tener herramientas para superarlo. Parte del tratamiento pasaba por ignorar comentarios absurdos».