Lydia Lozano ya está en casa. El pasado lunes, la periodista ingresaba en un hospital de Madrid para ser intervenida por una lesión en las cervicales. Una operación que resultaba más complicada de lo que en un principio se había previsto pero que, por suerte salió muy bien. La colaboradora de “Sálvame” recibido el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio, aunque no ha dudado en responder a los periodistas que esperaban a su salida del hospital.

Muy contenta y por su propio pie, Lydia ha abandonado la clínica apenas tres días después de la intervención. “es que con lo del covid te dicen que mejor que te vayas a casa porque es mejor estar en casa que en un hospital y bueno ya lo conté ayer, como la operación te la hacen boca abajo y con pesas pues tengo mucho dolor en la espalda”, ha dicho la periodista.

Lydia se ha mostrado muy satisfecha de haberse sometido a la intervención: “muy contenta, ¿no me veis más alta?”, ha dicho. La periodista ha explicado que por ahora no tiene que hacer ningún tipo de rehabilitación específica: “de momento nada, me han dicho que ande, que esté tranquila y que haga mi vida normal”, ha confirmado. Sí que tiene que intentar llevar una vida tranquila: “no puedo coger peso, ir a trabajar si no hay dolor”. Tiene pendiente aún que le quiten los puntos y acudir a las revisiones que sean oportunas, pero se encuentra muy contenta con el resultado: “estoy muy contenta”.

La periodista ha estado acompañada en todo momento por su marido, Charlie, que acudió con ella al ingreso y también ha estado cuando ha recibido el alta hospitalaria. El marido de la periodista salía del domicilio que ambos comparten poco después de la llegada del hospital, pero no ha querido hacer declaraciones sobre cómo se encuentra Lydia una vez en casa.

Poco después de la operación, en una conexión telefónica con el plató de “Sálvame”, la colaboradora contaba cómo había sido el proceso de la intervención y cómo se encontraba: “me imagino que cuando me vayan quitando la medicación iré notando los dolores», explicaba Lydia Lozano, que comentó que había llegado al hospital tan tensa que le habían tenido que dar medicación para relajarse, aunque ahora se encontraba mejor.

La periodista ha explicado que su médico le ha enseñado las pruebas que le habían hecho y le ha dicho que no entendía cómo aguantaba los dolores de espalda. «Mis cervicales estaban todas pegadas y me han metido cosas, centímetro y medio, una a una», ha revelado en lo que respecta a la operación. Lydia dijo que aunque tenga que hacer un relativo reposo y no pueda coger peso, no se imagina quieta en casa: «yo en cuanto pueda vuelvo, ya me conozco, para estar sentada en mi casa pues prefiero estar ahí» , ha recalcado.

Sus compañeros no han querido perder el sentido del humor durante su intervención desde el hospital. Kiko Hernández ha comentado que le gastó una broma la noche anterior: “bueno, todos sabemos que todo ha salido bien y encima ahora eres más alta”, le dijo, aunque Lydia no quiso responder. Quien sí lo hizo fue María Patiño. La presentadora le dijo: “Lydia, eres más alta”, entre risas.